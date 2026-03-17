Bitcoin 74 bin doları gördü

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen piyasalarda yukarı yönlü hareketin sürdüğü görülüyor. Enerji fiyatlarındaki artış, küresel enflasyonun yeniden yükselişe geçebileceği endişelerini güçlendirirken, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının daha sıkı para politikalarına yönelebileceği beklentisini de beraberinde getiriyor. Bu görünüm, kripto para gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Öte yandan yatırımcılar, Fed'in para politikası seyrine ilişkin yeni sinyaller almak için açıklanacak ABD ekonomik verilerini yakından takip ediyor. Uzun süren satış baskısının ardından Bitcoin'e yeniden sermaye girişinin başlaması ise dikkat çekiyor. Daha önce ekim ayında 126 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin, sonrasında yaşanan düşüşlerle bu seviyenin yaklaşık yarısına kadar gerilemişti.

Analistler, yükseliş trendinin devamı açısından 72 bin dolar seviyesinin kritik olduğunu vurgularken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda fiyatın 73 bin 200, 74 bin ve 75 bin dolar seviyelerine doğru ilerleyebileceğini belirtmişti.

Hafta sonu 70.406 ile 71.990 dolar aralığında işlem gören Bitcoin, dün 73.600 dolar seviyesine yükseldi. Kripto para birimi bugün ise 74 bin doların üzerine çıkarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü.