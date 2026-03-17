Goldman Sachs: Enerji krizi küresel ekonomiyi sarsmayabilir

Goldman Sachs, İran’daki çatışmaların petrol ve doğal gaz fiyatlarını yükselttiğini ancak bunun COVID-19 dönemindeki gibi geniş çaplı bir tedarik zinciri krizine yol açmasının beklenmediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 11:29

Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre, söz konusu çatışma önümüzdeki yıl küresel büyümeyi yaklaşık %0,3 düşürürken, manşet enflasyonu 0,5–0,6 puan artıracak. Çekirdek enflasyona etkisi ise 0,1–0,2 puanla sınırlı kalacak.

Raporda, risklerin özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda artabileceği ifade edildi. Enerji kaynaklı bir şok olması, durumu pandemi dönemindeki geniş çaplı tedarik zinciri krizinden ayıran en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

ABD Enerji Bakanlığı'nın tankerler için hazırlıklarını sürdürmesi ve İran'ın bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor.

Goldman Sachs ayrıca, gelişmiş ekonomilerin Orta Doğu ile enerji dışı ticaret bağlarının sınırlı olması nedeniyle, küresel enflasyon riskinin büyük ölçüde enerji fiyatlarıyla sınırlı kalmasının beklendiğini vurguladı.

