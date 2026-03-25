ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları dört yılın zirvesinde

ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları dört yılın zirvesinde

ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,3, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,5 arttı.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 16:17

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,3 yükseldi. Endeksteki aylık artış, yaklaşık dört yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde ocak ayındaki gibi yüzde 0,6 artması yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi şubatta yıllık bazda da yüzde 1,3 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi şubatta aylık yüzde 1,5 arttı. Mayıs 2022'den bu yana en yüksek aylık artışını kaydeden endeksin, bu dönemde yüzde 0,5 artacağı tahmin ediliyordu. Endeks ocak ayında yüzde 0,6 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, şubatta yıllık bazda da yüzde 3,5 yükseldi.

