Rosatom'dan kritik açıklama: İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durum olumsuz ilerliyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali’ndeki personelin üçüncü etap tahliyesine hazırlandıklarını belirterek, "Santraldeki durum olumsuz senaryo doğrultusunda ilerliyor." dedi.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 15:05

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, bölgedeki çatışmalar doğrultusunda İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin Moskova'da gazetecilere konuştu.

Dün santral yakınlarında yeni bir saldırı yaşandığına işaret eden Likhachev, "Dün, personel tahliyesinin üçüncü aşamasını hazırlama kararı aldık. Yakın zamanda iki grubun daha tahliyesi organize edilecek. Durum normale dönene kadar, sahadaki uzman sayımızı geçici olarak asgari düzeye indiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığı ve hayatı, hepimiz için en büyük önceliktir." diye konuştu.

Likhachev, son saldırıda ölü veya yaralı bulunmadığını belirterek, "Santraldeki durum olumsuz senaryo doğrultusunda ilerliyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), bugün İran'ın, Buşehr Nükleer Enerji Santrali tesislerine bir başka füzenin isabet ettiğini bildirdiğini açıkladı.

