Çin'den Meksika'nın tarife artışlarına eleştiri: Ticaret ve yatırım engeli

Pekin yönetimi, Meksika'nın Çin'e ve serbest ticaret anlaşması yapmadığı diğer ülkelere yönelik tarife artışları ve diğer kısıtlayıcı tedbirler hakkında yürütülen soruşturmada, bu tedbirlerin ticaret ve yatırım engeli olduğu hükmüne varıldığını bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 16:12

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma sonunda Meksika'nın tarife artışları dahil kısıtlayıcı tedbirlerinin Çin ürünleri, hizmetleri ve yatırımlarının ülke pazarına girişini kısıtladığı ve engellediği, bu suretle Çinli şirketlerin rekabetçiliğine zarar verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kısıtlayıcı tedbirlerin kanunlara göre Çin'e yönelik ticaret ve yatırım engeli oluşturduğuna karar verildiği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın, ülke şirketlerinin çıkarlarını korumak üzere karşı tedbirleri uygulama yetkisi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, karşı tedbirlerin ne olacağına dair bilgi verilmedi.

Meksika, Çin'e ve diğer ülkelere gümrük tarifelerini yüzde 35'e kadar yükseltmişti.

Pekin yönetimi, 25 Eylül 2025'te Meksika'nın serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelere gümrük tarifelerini artırma planı kapsamında Çin'e yönelik ticaret ve yatırım engellerine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Meksika, Aralık 2025'te Çin'den ve serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelerden ithal ürünlerin çoğu için gümrük tarifelerini yüzde 35'e kadar yükselttiğini duyurmuştu.

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin ve Meksika, Başkan Donald Trump'ın tarife artışlarında hedef aldığı ilk ülkeler olmuş, Washington yönetimi Meksika ile yaptığı ticaret müzakerelerinde Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerini yükseltmesi yönünde baskı yapmıştı.

İlginizi Çekebilir
Avrupa’da doğal gaz fiyatları düştü: Diplomatik umutlar piyasaları rahatlatıyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları düştü: Diplomatik umutlar piyasaları rahatlatıyor 25 Mart 2026 11:05
Avrupa’yı bekleyen tehdit: Akaryakıt krizi Asya’dan sonra kıtaya yayılabilir Avrupa’yı bekleyen tehdit: Akaryakıt krizi Asya’dan sonra kıtaya yayılabilir 25 Mart 2026 11:02
Çin’de akıllı telefon satışları geriledi! Çin’de akıllı telefon satışları geriledi! 25 Mart 2026 10:53
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Mart 2026 10:18
Borsa İstanbul 13 bin puanı aştı Borsa İstanbul 13 bin puanı aştı 25 Mart 2026 10:10
Orta Doğu enerji krizi metal talebini yavaşlatabilir: Bakır, alüminyum ve uranyum öne çıkıyor Orta Doğu enerji krizi metal talebini yavaşlatabilir: Bakır, alüminyum ve uranyum öne çıkıyor 25 Mart 2026 10:09
Bitcoin 70 bin doları aştı: Piyasalarda temkinli yükseliş sürüyor Bitcoin 70 bin doları aştı: Piyasalarda temkinli yükseliş sürüyor 25 Mart 2026 09:50
Asya Borsalarında Ateşkes Rüzgarı Asya Borsalarında Ateşkes Rüzgarı 25 Mart 2026 09:35
Çin limanlarında konteyner hacmi Mart ayında yükseldi: Ticaret enerji şoklarından etkilenmedi Çin limanlarında konteyner hacmi Mart ayında yükseldi: Ticaret enerji şoklarından etkilenmedi 25 Mart 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Mart 2026 09:32
İngiltere’de tüketici güveni geriledi: Market ve enerji fiyatları endişesi artıyor İngiltere’de tüketici güveni geriledi: Market ve enerji fiyatları endişesi artıyor 25 Mart 2026 09:31
J.P. Morgan CEO’su: Orta Doğu İçin Barış Umudu Güçlü J.P. Morgan CEO'su: Orta Doğu İçin Barış Umudu Güçlü 25 Mart 2026 09:29
