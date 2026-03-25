AB'den 115 milyon avroluk program önerisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, savunma teknolojilerinin daha hızlı geliştirilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla 115 milyon avroluk yeni bir program önerdi.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 15:02

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2026 15:07

Komisyonun açıkladığı "AGILE" adlı program, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), girişimler ve ölçek büyüten şirketlerin savunma alanında geliştirdiği teknolojilere destek vermeyi hedefliyor.

Program, yapay zeka, kuantum teknolojileri ve insansız sistemler gibi alanlarda geliştirilen teknolojilerin daha kısa sürede geliştirilmesi, test edilmesi ve kullanıma sunulmasını amaçlıyor.

115 milyon avroluk program kapsamında şirketlere daha hızlı ve esnek finansman sağlanacak. Buna göre, hibe kararlarının yaklaşık 4 ay içinde verilmesi, geliştirilen teknolojilerin ise 1 ila 3 yıl içinde savunma alanında kullanılabilir hale gelmesi öngörülüyor.

AGILE çerçevesinde toplam 20 ila 30 projenin desteklenmesi planlanıyor. Program kapsamında uygun maliyetlerin yüzde 100'üne kadarının karşılanması öngörülüyor.

AB Komisyonu, mevcut durumda Birlik ülkelerinde savunma harcamalarının büyük bölümünün en büyük savunma şirketlerine yöneldiğine işaret ediyor.

Komisyon, programın hayata geçmesi için gerekli yasal düzenleme teklifini Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyine sundu. Teklifin kabul edilmesi halinde programın 2027'nin başında devreye girmesi bekleniyor.

