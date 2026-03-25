ABD’de mortgage başvurularında gerileme: Faiz artışı talebi baskılıyor

Mortgage Bankacıları Birliği'nin (MBA) paylaştığı verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış Piyasa Bileşik Endeksi %10,5 gerilerken, refinansman başvurularındaki düşüş %15'e ulaştı. Konut satın alma başvurularını yansıtan Satın Alma Endeksi ise haftalık bazda %5 azaldı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, 30 yıllık sabit mortgage faizinin %6,43 seviyesine çıktığını belirtti. Bu oranın, Şubat ayı sonuna göre 30 baz puanın üzerinde artış anlamına geldiğini vurgulayan Kan, yükselen faizlerin alım gücünü zayıflattığını ve artan ekonomik belirsizlik nedeniyle potansiyel alıcıların beklemeye geçtiğini ifade etti.

Detaylara bakıldığında, 30 yıllık sabit faizli konvansiyonel kredilerde oran %6,43'e, puanlar ise 0,65'e yükseldi. Jumbo kredilerde faiz %6,45 ve puan 0,56 olurken, FHA destekli kredilerde faiz %6,15, puan ise 0,75 olarak kaydedildi. 15 yıllık sabit kredilerde faiz %5,83'e çıkarken puan 0,80'e ulaştı. 5/1 ARM kredilerinde ise faiz %5,75, puan 0,68 seviyesine yükseldi. Tüm kredi türlerinde efektif faiz oranlarının haftalık bazda artış gösterdiği görüldü.