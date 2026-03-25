Savaşın gölgesinde emtia piyasası: Aynı kriz, farklı fiyat tepkileri

Arz tarafındaki belirsizlikler ve taşımacılıkta yaşanan aksaklıklar, özellikle enerji ve belirli tarım ürünlerinde fiyatları yukarı taşıdı.

Brent petrol, 27 Şubat'tan bu yana yüzde 31,4 değer kazanarak 94,3 dolara çıkarken, süreç içinde 119 doları görerek son yılların zirvesine yaklaştı.

Doğal gaz fiyatları da benzer şekilde sert yükseldi. Hollanda merkezli TTF kontratlarında yüzde 69'luk artış kaydedildi. Katar'da yaşanan üretim kesintilerinin küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini devre dışı bırakması, bu yükselişte etkili oldu.

Tarım emtialarında ise mısır ve pirinç öne çıkan ürünler oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda mısır fiyatı yüzde 2,3, pirinç fiyatı ise yüzde 2,5 arttı. Enerji fiyatlarındaki yükselişin biyoyakıt talebini desteklemesi, mısırdaki artışı hızlandırdı.

METALLERDE SATIŞ BASKISI ÖNE ÇIKTI

Buna karşılık, doların güç kazanması değerli ve baz metaller üzerinde baskı yarattı. Özellikle bakırda belirgin olmak üzere, metal piyasasında genel bir satış eğilimi gözlendi.

BUĞDAY VE SOYA YÖN ARADI

Buğday ve soya fasulyesinde ise dalgalı bir seyir izlendi. Buğday fiyatı 6,41 dolarla son bir yılın en yüksek seviyesini test ettikten sonra gelen satışlarla yüzde 1,7 geriledi. Soya fasulyesi de benzer bir tablo çizerek zirveden dönüş yaptı ve yüzde 1,5 düşüş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları ertelemesi ve diplomasi mesajları vermesi, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da gıda arzına dair endişeleri hafifletti. Bu durum, buğday ve soya fiyatlarının geri çekilmesinde etkili oldu.

YUMUŞAK EMTİALARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

ICE borsasında işlem gören yumuşak emtialar da yükseliş eğilimi sergiledi. Kahve yüzde 13,7, şeker yüzde 14,5 ve pamuk yüzde 3,8 oranında değer kazandı. Kahve ve şekerdeki artışta, Brezilya'daki üretime ilişkin mevsimsel riskler belirleyici oldu.

PİYASALARIN GENEL YÖNÜ

Uzman değerlendirmelerine göre, jeopolitik gerilim sürdükçe enerji ve tarım ürünlerinde yukarı yönlü hareket devam edebilir. Buna karşın güçlü dolar ve sıkı finansal koşulların, metal fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.