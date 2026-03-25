Petrol fiyatları için kritik uyarı: Hürmüz Boğazı açılmadan düşüş beklenmiyor

Houston'da gerçekleştirilen CERAWeek konferansında konuşan Sommers, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğünü ve bu belirsizlik ortamında Hürmüz Boğazı'nın alternatifinin bulunmadığını vurguladı. Sommers, bu stratejik geçidin en kısa sürede yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, savaşın başlamasından bu yana kapalı kalmaya devam ediyor. Sommers'a göre bu durum yalnızca ABD'yi değil, özellikle Avrupa ve Asya piyasalarını da doğrudan etkileyerek fiyatların yüksek kalmasına neden oluyor.

API üyesi enerji şirketlerinin yöneticilerinin İran konusunun net bir çözüme ulaşmasını istediğini aktaran Sommers, İran'ın boğaz üzerindeki askeri etkisinin sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Özellikle insansız hava araçlarıyla bölgeyi kontrol edebilecek bir konumda olmasının risk oluşturduğunu dile getirdi.