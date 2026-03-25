ABD'nin cari açığı 5 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının Ekim-Aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, ülkenin cari işlemler açığı yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 20,2 azalarak 190,7 milyar dolara geriledi. Bu seviye, 2021'in ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en düşük cari açık olarak öne çıktı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Piyasalarda cari açığın 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan veri bu beklentinin altında kaldı. Öte yandan, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin cari açık verisi 226,4 milyar dolardan 239,1 milyar dolara yukarı yönlü revize edildi.

GSYH'YE ORANI DA DÜŞTÜ

Cari açığın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı da son çeyrekte gerileme gösterdi. Üçüncü çeyrekte yüzde 3,1 olan oran, yılın son çeyreğinde yüzde 2,4'e indi.

DARALMADA İKİ TEMEL ETKEN

Son çeyrekte cari açığın azalmasında, birincil gelir dengesinin fazla vermesi ve mal ticareti açığındaki düşüş belirleyici oldu.