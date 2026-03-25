Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 681 bin liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 16:39

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 440 bin lira, en yüksek 6 milyon 770 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 681 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 35 milyar 397 milyon 776 bin 334,97 lira, işlem miktarı ise 5 bin 306,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 35 milyar 625 milyon 301 bin 946,10 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Türkiye Finans Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.530.000,00 4.577,55
En Düşük 6.440.000,00 4.509,00
En Yüksek 6.770.000,00 4.756,70
Kapanış 6.681.000,00 4.676,00
Ağırlıklı Ortalama 6.698.388,63 4.675,47
Toplam İşlem Hacmi (TL) 35.397.776.334,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.306,10
Toplam İşlem Adedi 474

