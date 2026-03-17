UBS: Küresel riskler altını destekliyor, yükseliş beklentisi korunuyor

UBS Global Wealth Management, bu tahmini; ABD'de büyüyen borç yükü, artan jeopolitik gerilimler ve küresel finans sisteminde hız kazanan "de-dolarizasyon" eğilimlerine dayandırıyor. Bu unsurların, altın için uzun vadeli talebi destekleyen temel faktörler olduğu ifade ediliyor.

UBS analizinde, askeri çatışmaların tek başına kalıcı fiyat artışı yaratmadığına dikkat çekilirken, mevcut makroekonomik koşulların altın için çok daha geniş ve kalıcı bir destek zemini oluşturduğu vurgulandı.

Özellikle İran kaynaklı gerilimin kısa vadede fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği belirtilirken, uzun vadede altın piyasasını yukarı taşıyacak ana dinamiklerin güçlü kalmaya devam edeceği değerlendirildi.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Ons altın 6 bin 200 dolar olursa;

gram altın 8 bin 810 TL aralığında olur. (Güncel dolar kuru 44,19TL)