Küresel piyasalar alarmda: Çip krizi ve enerji şoku bir arada!

Uzmanlar, olası bir çip arz daralmasının otomotivden elektroniğe kadar birçok sektörde maliyetleri yükselteceği ve enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarında yarattığı sarsıntı sürerken, küresel ekonomi için ikinci bir arz şoku riski giderek daha fazla gündeme geliyor.

Çin-Tayvan gerilimi, özellikle yarı iletken tedarik zincirini tehdit ediyor. Tayvan'daki üretim aksaklıkları, otomotiv, beyaz eşya, tüketici elektroniği, savunma sanayii ve yapay zekâ altyapısı gibi kritik sektörlerde yeni tedarik darboğazlarına yol açabilir.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu'daki savaşın tarihin en büyük petrol arz kesintilerinden birine neden olduğunu ve mart ayında günlük yaklaşık 8 milyon varillik düşüş öngörüldüğünü açıkladı. Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş, yarı iletken tedarik riskleriyle birleştiğinde, küresel ekonomiye çifte maliyet ve enflasyon baskısı yaratıyor.