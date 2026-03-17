Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart'ta yapılacak

Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart'ta yapılacak

Borsa İstanbul'da bugün, yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası, Ramazan Bayramı dolayısıyla 23 ve 24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 10:26

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, bugünkü işlemlerin takası 23 Mart Pazartesi günü, yarınki ve perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 24 Mart Salı günü yapılacak.

Borsa İstanbul'da 19 Mart Perşembe günü yarım gün seans yapılacak olup 20 Mart Cuma günü ise işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 19 Mart'ta fiziki teslimat, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

AB, Rusya’dan enerji ithalatını tamamen bitirmekte kararlı AB, Rusya'dan enerji ithalatını tamamen bitirmekte kararlı 16 Mart 2026 13:23
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 16 Mart 2026 13:22
Barclays: Çin ekonomisinde yılın başında sınırlı toparlanma sinyalleri Barclays: Çin ekonomisinde yılın başında sınırlı toparlanma sinyalleri 16 Mart 2026 13:18
AB’den Hürmüz Boğazı için ’Tahıl koridoru’ planı AB’den Hürmüz Boğazı için 'Tahıl koridoru' planı 16 Mart 2026 13:15
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 16 Mart 2026 11:50
Türk bankaları için hedef fiyat ve beklenti revize edildi Türk bankaları için hedef fiyat ve beklenti revize edildi 16 Mart 2026 11:40
Fed faiz toplantısına Orta Doğu’da çatışmaların etkisinde girecek Fed faiz toplantısına Orta Doğu'da çatışmaların etkisinde girecek 16 Mart 2026 11:35
UniCredit, Commerzbank için 35 milyar euro teklif sundu UniCredit, Commerzbank için 35 milyar euro teklif sundu 16 Mart 2026 11:08
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 16 Mart 2026 10:07
Borsa haftaya 13 bin puanın üzerinde başladı Borsa haftaya 13 bin puanın üzerinde başladı 16 Mart 2026 10:06
Goldman Sachs’tan Almanya 10 yıllık tahvil getirisi için aşağı yönlü revizyon Goldman Sachs’tan Almanya 10 yıllık tahvil getirisi için aşağı yönlü revizyon 16 Mart 2026 09:37
İngiltere’de konut fiyatları mart ayında yükseldi İngiltere’de konut fiyatları mart ayında yükseldi 16 Mart 2026 09:34
