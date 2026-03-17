VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,14 düşüşle 15.170,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 09:30

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,66 azalışla 15.192,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.228,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,14 altında 15.170,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden gelişmeler yakından takip edilirken, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.100 ve 15.000 puanın destek, 15.300 ve 15.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Türk bankaları için hedef fiyat ve beklenti revize edildi Türk bankaları için hedef fiyat ve beklenti revize edildi 16 Mart 2026 11:40
Fed faiz toplantısına Orta Doğu’da çatışmaların etkisinde girecek Fed faiz toplantısına Orta Doğu'da çatışmaların etkisinde girecek 16 Mart 2026 11:35
UniCredit, Commerzbank için 35 milyar euro teklif sundu UniCredit, Commerzbank için 35 milyar euro teklif sundu 16 Mart 2026 11:08
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 16 Mart 2026 10:07
Borsa haftaya 13 bin puanın üzerinde başladı Borsa haftaya 13 bin puanın üzerinde başladı 16 Mart 2026 10:06
Goldman Sachs’tan Almanya 10 yıllık tahvil getirisi için aşağı yönlü revizyon Goldman Sachs’tan Almanya 10 yıllık tahvil getirisi için aşağı yönlü revizyon 16 Mart 2026 09:37
İngiltere’de konut fiyatları mart ayında yükseldi İngiltere’de konut fiyatları mart ayında yükseldi 16 Mart 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı 16 Mart haftasına yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı 16 Mart haftasına yükselişle başladı 16 Mart 2026 09:31
Enerji fiyatlarındaki yükseliş faiz indirim beklentilerini zayıflattı Enerji fiyatlarındaki yükseliş faiz indirim beklentilerini zayıflattı 16 Mart 2026 09:14
Piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 16 Mart 2026 09:09
BAE, Dubai’den tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu BAE, Dubai'den tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu 16 Mart 2026 08:34
Goldman Sachs, jeopolitik riskler nedeniyle Topix hedeflerini düşürdü Goldman Sachs, jeopolitik riskler nedeniyle Topix hedeflerini düşürdü 16 Mart 2026 07:54
