VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,66 azalışla 15.192,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.228,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,14 altında 15.170,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden gelişmeler yakından takip edilirken, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.100 ve 15.000 puanın destek, 15.300 ve 15.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.