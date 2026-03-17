Finans Ekonomi ABD ekonomisini bekleyen tehlike: Stagflasyon riski kapıda!

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Orta Doğu’da devam eden çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek ABD’nin stagflasyona sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Stiglitz, savaş öncesinde dahi yüksek enflasyon ve zayıf büyüme nedeniyle ekonominin “stagflasyona oldukça yakın” bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 14:33

ABD'nin bu risk açısından en kırılgan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasıyla birlikte 1970'lerdeki petrol krizine benzer bir tablonun oluşabileceğini dile getirdi. Donald Trump'ın İran'a yönelik sert söylemlerine rağmen çatışmaların üçüncü haftasında da devam ettiği ve taraflardan geri adım sinyali gelmediği belirtiliyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı için planlanan uluslararası koalisyona birçok ülkenin mesafeli yaklaştığı ifade ediliyor.

Stiglitz'e göre Avrupa da enerji kaynaklı enflasyon baskısıyla karşı karşıya olsa da stagflasyon riski ABD kadar yüksek değil. Ekonomist, Washington yönetiminin artan savunma harcamalarına da dikkat çekerek Trump'ın politikalarının savaş öncesinde bile ABD ekonomisini zayıflattığını savundu.

Öte yandan Stiglitz, mevcut büyüme verilerinin yanıltıcı olabileceğini belirtti. 2025 yılına ilişkin işgücü artışı ve yükselen işsizlik oranlarının risk sinyali verdiğini ifade eden ekonomist, büyümenin önemli bir bölümünün yapay zeka veri merkezlerine yapılan yatırımlardan kaynaklandığını söyledi.

Borsaların teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin etkisiyle güçlü göründüğünü ancak ekonominin geri kalanının daha zayıf bir performans sergilediğini belirten Stiglitz, Trump döneminde uygulanan gümrük tarifelerinin de enflasyonist baskıyı artırabileceği uyarısında bulundu.

