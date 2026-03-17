CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Nvidia'dan yapay zeka çiplerinden 1 trilyon dolarlık gelir hedefi

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin gelişmiş yapay zeka çipleri Blackwell ve Rubin'den 2027 yılına kadar en az 1 trilyon dolarlık gelir öngördüğünü bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 08:58

Huang, şirketin GPU Teknoloji Konferansı'nda (GTC) yaptığı konuşmada, yapay zekanın yaptığı etkinin ve halihazırda sunduğu değerin oldukça somut olduğunu söyledi.

Son iki yılda, "üretken yapay zeka" döneminin başladığına değinen Huang, yapay zekanın sadece algılamakla kalmadığını, artık özgün içerikler de üretebildiğini kaydetti.

Huang, "Bugün, kod yazmasına yardımcı olan bir veya birden fazla yapay zeka ajanı tarafından desteklenmeyen tek bir yazılım mühendisi bile yok." ifadesini kullandı.

Son iki yıldaki hesaplama miktarına bakıldığında, Nvidia grafik işleme birimlerine (GPU) olan talebin sınırları zorladığını dile getiren Huang, "inanılmaz" miktarlarda GPU sevkiyatı yaptıklarını ve talebin artmaya devam ettiğini kaydetti.

Huang, yapay zekanın düşünmesi, yapması, okuması ve akıl yürütmesi için "çıkarım yapması" gerektiğine dikkati çekerek, son birkaç yıl içinde bilgi işlem talebinin 1 milyon kat arttığını belirtti.

Geçen yıl Blackwell ve Rubin çipleri için 2026'ya kadar yaklaşık 500 milyar dolarlık talep öngördüğünü söylediğini anımsatan Huang, "Şu an durduğum noktada, 2027'ye kadar en az 1 trilyon dolarlık bir hacim görüyorum. Aslında yetersiz kalacağız, bilgi işlem talebinin bundan çok daha yüksek olacağından eminim." dedi.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİYLE "ROBOT TAKSİ" İŞBİRLİĞİ

Huang, GTC'de şirketin yeni ürünleri ve yaptığı işbirlikleri hakkında da bilgi verdi.

Nvidia'nın robot taksi platformuna dört yeni ortak daha eklediklerini bildiren Huang, bunların otomotiv şirketleri BYD, Hyundai, Nissan ve Geely olduğunu kaydetti.

Huang, bu şirketlerin yılda toplamda 18 milyon araç ürettiklerini ve Nvidia'nın daha önceki ortakları Toyota ve GM'ye katılarak gelecekte robot taksi sayısının inanılmaz boyutlara ulaşmasını sağlayacaklarını belirtti.

Uber ile de ortaklıklarını duyuran Huang, birden fazla şehirde robot taksileri şirketin ağlarına entegre edeceklerini ifade etti.

Huang, oyun grafiklerini Hollywood'daki görsel efekt kalitesine yaklaştırmayı hedefleyen yeni nesil görüntü teknolojisi "DLSS 5" ve modüler bir referans mimarisi "BlueField-4 STX" gibi ürünlerinin yanı sıra, açık model geliştiricileri ve yapay zeka geliştiricileri arasında küresel bir işbirliği olan NVIDIA Nemotron Koalisyonu'nu da duyurdu.

Bu kapsamda ortaklık yaptıkları şirketlere değinen Huang, koalisyon aracılığıyla Black Forest Labs, Cursor, LangChain, Mistral AI, Perplexity, Reflection AI, Sarvam ve Thinking Machines Lab'ın modellerini geliştirmek üzere uzmanlıklarını bir araya getireceğini vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.956,7200 Değişim 257,72 Son veri saati:
Düşük 12880,01 Yüksek 13137,73
Açılış
44,2005 Değişim 0,0480 Son veri saati:
Düşük 44,1515 Yüksek 44,1995
Açılış
50,8466 Değişim 0,1529 Son veri saati:
Düşük 50,7583 Yüksek 50,9112
Açılış
7.154,0380 Değişim 70,061 Son veri saati:
Düşük 7097,612 Yüksek 7167,673
Açılış
116,3134 Değişim 3,7969 Son veri saati:
Düşük 113,5498 Yüksek 117,3467
Açılış
BİST En Aktif Hisseler