Anasayfa Finans Ekonomi IATA Raporu: Küresel hava yolu talebi 2050'ye kadar iki katından fazla artacak

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yayımlanan Uzun Vadeli Talep Öngörüleri raporu, küresel hava yolu yolcu talebinin önümüzdeki 25 yıl içinde güçlü büyümesini sürdüreceğini ortaya koydu. Rapora göre, talep 2050 yılına kadar mevcut seviyesinin iki katını aşacak.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 14:28

Verilere göre, 2024'te yaklaşık 9 trilyon ücretli yolcu kilometresi (RPK) seviyesinde olan küresel talebin, orta senaryoda yıllık ortalama yüzde 3,1 artışla 2050'de 20,8 trilyon RPK'ye ulaşması bekleniyor. Yüksek büyüme senaryosu 21,9 trilyon RPK'ye, düşük senaryo ise 19,5 trilyon RPK'ye işaret ediyor.

Raporda, büyümenin ana itici gücünün Asya Pasifik ve Afrika olacağı vurgulandı. 2024-2050 döneminde Asya Pasifik'te yıllık ortalama yüzde 3,8, Afrika'da ise yüzde 3,6 büyüme öngörülürken; Avrupa ve Kuzey Amerika'da daha sınırlı artış bekleniyor. Özellikle Afrika içi hatlar, Afrika–Asya Pasifik ve Asya Pasifik–Orta Doğu uçuş koridorları en hızlı büyümesi beklenen rotalar arasında yer alıyor.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, tüm senaryolarda talebin 2050'ye kadar iki kattan fazla artmasının beklendiğini belirterek bunun küresel ekonomik ve sosyal gelişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Walsh, sektörün sağlıklı büyümesi için altyapı yatırımları, düzenleyici uyum, piyasa erişimi ve temiz enerji dönüşümüne yönelik politikaların kritik rol oynayacağını vurguladı.

Öte yandan raporda, COVID-19 salgınının hava yolu talebinde kalıcı bir boşluk yarattığı ve sektörün pandemi öncesi trend çizgisine tam anlamıyla geri dönemeyeceği belirtildi. Buna rağmen uzun vadeli talep görünümünün güçlü kalacağı, ancak büyüme hızının zamanla kademeli olarak yavaşlayacağı ifade edildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
