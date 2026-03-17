AB'den ortak Drujba petrol boru hattı açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'nın saldırıları nedeniyle kesintiye uğrayan Drujba petrol boru hattı için Ukrayna'ya teknik destek ve finansman sağlanacağını duyurdu.

DHA

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 14:40

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Drujba petrol boru hattında yaşanan kesintiye ilişkin ortak yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Rusya'nın 27 Ocak'ta boru hattına düzenlediği saldırıların ardından Macaristan ve Slovakya'ya yönelik ham petrol tedarikinin kesintiye uğradığı hatırlatıldı. Petrol akışının yeniden tesis edilmesi amacıyla üye ülkeler ve Ukrayna ile her düzeyde yoğun görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Krizin çözümü için AB'nin Ukrayna'ya teknik destek ve finansman teklif ettiği, Ukrayna tarafının da bu teklifi memnuniyetle kabul ettiği aktarıldı. Avrupalı uzmanların derhal göreve hazır olduğu vurgulanan açıklamada, temel önceliğin tüm Avrupa vatandaşlarının enerji güvenliğini sağlamak olduğu ifade edildi.

Söz konusu ortak açıklamada ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine Rus menşeli olmayan ham petrol transferi için alternatif güzergahlar oluşturma hedefiyle ilgili taraflarla çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
BBVA Research: Fed’in faiz oranı değişmeyebilir BBVA Research: Fed’in faiz oranı değişmeyebilir 17 Mart 2026 11:31
Goldman Sachs: Enerji krizi küresel ekonomiyi sarsmayabilir Goldman Sachs: Enerji krizi küresel ekonomiyi sarsmayabilir 17 Mart 2026 11:29
Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart’ta yapılacak Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart'ta yapılacak 17 Mart 2026 10:26
Goldman Sachs’dan kritik uyarı: Orta Doğu savaşı rafine ürünleri ham petrolden daha çok etkiliyor Goldman Sachs'dan kritik uyarı: Orta Doğu savaşı rafine ürünleri ham petrolden daha çok etkiliyor 17 Mart 2026 10:22
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 13 bin puanı aştı! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13 bin puanı aştı! 17 Mart 2026 10:19
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 17 Mart 2026 10:01
UBS: Küresel riskler altını destekliyor, yükseliş beklentisi korunuyor UBS: Küresel riskler altını destekliyor, yükseliş beklentisi korunuyor 17 Mart 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 17 Mart 2026 09:30
Piyasalarda toparlanma çabası öne çıkıyor Piyasalarda toparlanma çabası öne çıkıyor 17 Mart 2026 09:24
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı 17 Mart 2026 08:59
Bitcoin 74 bin doları gördü Bitcoin 74 bin doları gördü 17 Mart 2026 08:58
Nvidia’dan yapay zeka çiplerinden 1 trilyon dolarlık gelir hedefi Nvidia'dan yapay zeka çiplerinden 1 trilyon dolarlık gelir hedefi 17 Mart 2026 08:58
