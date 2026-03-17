İngiltere'de akaryakıt fiyatları 18 ayın zirvesinde! Orta Doğu gerilimi etkili oldu

Orta Doğu’da artan savaş gerilimi, İngiltere’de akaryakıt fiyatlarının son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasına yol açtı.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 14:43

Resmi verilere göre, pazartesi günü benzinin litre fiyatı haftalık bazda 4,6 peni (yaklaşık 6,1 sent) artarak ortalama 140,28 peniye yükseldi. Bu rakam, Ağustos 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olurken, 2022'de enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalardan bu yana görülen en sert haftalık artış olarak dikkat çekti. Dizel fiyatları ise yaklaşık 10 peni yükselerek litre başına 158,78 peniye çıktı ve 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Fiyatlardaki yükseliş, ABD ve İsrail ile İran arasında süren çatışmanın yarattığı küresel enflasyon baskısının İngiltere'ye yansıdığını ortaya koyuyor. Brent petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticareti sekteye uğratması, maliyetlerin hızla artmasına neden oldu.

Maliye Bakanı Rachel Reeves, enerji şirketleri ve akaryakıt dağıtıcılarına fiyat artışlarında daha dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı. Reeves ayrıca rekabet kurumunu olası haksız fiyat artışlarına karşı teyakkuzda olmaya davet etti. Öte yandan, eylül ayında planlanan akaryakıt vergisi artışının iptal edilmesi yönünde hükümet üzerindeki baskı da giderek artıyor.

