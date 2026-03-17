CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Drujba boru hattı kesintisi: AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını yeniden başlatıyor

Drujba boru hattı kesintisi: AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını yeniden başlatıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Drujba boru hattındaki kesintinin ardından Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını yeniden sağlamak için çalışmalara hız verildiğini bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 14:46

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'dan Orta Avrupa'ya Ukrayna üzerinden petrol taşıyan Drujba boru hattına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya'nın 27 Ocak'taki saldırıları nedeniyle Drujba boru hattından Macaristan ile Slovakya'ya ham petrol tedarikinin kesintiye uğradığı anımsatılarak, boru hattını onarmak ve bu ülkelere petrol akışını yeniden sağlamak amacıyla üye ülkeler ve Ukrayna ile tüm düzeylerde yoğun görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "AB, Ukrayna'ya teknik destek ve finansman teklif etti. Ukrayna tarafı bu teklifi memnuniyetle karşılamış ve kabul etmiştir. Avrupalı uzmanlar derhal göreve hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Önceliğin vatandaşlar için enerji güvenliğini sağlamak olduğuna işaret edilen açıklamada, "AB Komisyonu, Rusya dışı ham petrolün Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerine taşınması için alternatif güzergahlar konusunda ilgili taraflarla çalışmaya devam edecektir." denildi.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba petrol boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğradı.

Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı bu petrol sevkiyatının devamı için yeterince çaba göstermemekle suçluyor.

Macaristan ve Slovakya, Drujba hattı üzerinden petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini ve Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini bloke ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.065,6500 Değişim 100,27 Son veri saati:
Düşük 12994,76 Yüksek 13095,03
Açılış
44,2159 Değişim 0,0574 Son veri saati:
Düşük 44,1515 Yüksek 44,2089
Açılış
50,9594 Değişim 0,2696 Son veri saati:
Düşük 50,7171 Yüksek 50,9867
Açılış
7.117,2630 Değişim 71,981 Son veri saati:
Düşük 7095,692 Yüksek 7167,673
Açılış
114,5370 Değişim 3,7969 Son veri saati:
Düşük 113,5498 Yüksek 117,3467
Açılış
BİST En Aktif Hisseler