Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'de petrol stokları beklenenden fazla artış gösterdi

ABD'de petrol stokları beklenenden fazla artış gösterdi

ABD'de petrol stokları güçlü artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2026 12:20

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2026 12:23

American Petroleum Institute (API) tarafından açıklanan 13 Mart haftası verileri, ABD'de ham petrol stoklarında güçlü bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Ham petrol stokları söz konusu haftada 6 milyon 556 bin varil artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Önceki hafta ise stoklarda 1 milyon 678 bin varillik düşüş kaydedilmişti.

BENZİN STOKLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Benzin stokları aynı dönemde 4 milyon 560 bin varil azaldı. Bu düşüş, 1 milyon 815 bin varillik piyasa beklentisinin ve önceki haftadaki 1 milyon 838 bin varillik gerilemenin üzerinde gerçekleşti.

DAMITILMIŞ ÜRÜNLERDE SINIRLI GERİLEME

Damıtılmış ürün stokları 1 milyon 394 bin varil azalarak, 1 milyon 721 bin varillik düşüş beklentisinin altında kaldı. Bu durum, ürün grubunda daha sınırlı bir gerilemeye işaret etti.

CUSHİNG STOKLARINDA ARTIŞ

ABD'nin önemli teslim noktalarından Cushing'deki ham petrol stokları 813 bin varil artış gösterdi. Önceki hafta söz konusu bölgede 370 bin varillik düşüş yaşanmıştı.

API verileri, ham petrolde arz tarafında artışa işaret ederken, benzin stoklarındaki güçlü düşüş talep görünümünün canlı kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Altýn Fiyatlarý
