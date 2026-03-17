Anasayfa Finans Emtia-Döviz Avrupa'da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde!

Avrupa'da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde!

Avrupa doğal gaz piyasasında arz kaynaklı riskler, fiyat tahminlerini yukarı çekiyor. Analistler, İran’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tedarik aksaklıkları nedeniyle 2026 yılında doğal gaz fiyatlarının önceki projeksiyonların yaklaşık yüzde 40 üzerinde olabileceğini belirtiyor.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 12:28

Küresel LNG akışındaki kesintiler, Avrupa'yı daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakırken, Asya ülkelerinin alternatif tedarik arayışı piyasadaki rekabeti artırıyor.

ARZ RİSKİ FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Piyasa uzmanları, Avrupa'da arz tarafındaki risklerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdığına dikkat çekiyor. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler nedeniyle, 2026 doğalgaz fiyatlarının önceki tahminlerin yaklaşık %40 üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

TTF FİYAT TAHMİNLERİ

Güncel verilere göre, Avrupa'nın referans göstergesi olan Hollanda TTF vadeli işlem fiyatlarının 2026'da mmBtu başına ortalama 14 dolar seviyesinde olması öngörülüyor. 2027'de fiyatların mmBtu başına 10 dolara gerilemesi, 2028 ve sonrası için ise mmBtu başına 8,50 dolar civarında istikrar kazanması bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KESİNTİLER ARZI DARALTIYOR

Küresel LNG ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda son dönemde yaşanan saldırılar fiili bir arz kesintisine yol açtı. Uzmanlar, bu durumun özellikle Avrupa'nın LNG tedarikinde daha yüksek maliyetler ödemesine neden olabileceğini vurguluyor.

ASYA ÜLKELERİ ALTERNATİF KAYNAK ARIYOR

LNG'nin yaklaşık %26'sını Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temin eden Asya ülkeleri, arz sıkıntısı nedeniyle alternatif kaynaklara yöneliyor. Artan rekabetin, küresel LNG fiyatlarını yukarı taşımaya devam etmesi bekleniyor.

