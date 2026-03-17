Anasayfa Finans Gündem ABD'nin dev et fabrikasında binlerce işçi greve gitti

ABD'nin Colorado eyaletindeki paketleme tesisinde çalışan binlerce işçi greve gitti. 40 yıl sonra ilk kez yapılan grev nedeniyle ülkede et fiyatları üzerinde artış baskısı oluşması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 08:43

ABD'de et sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. JBS'in Colorado eyaletindeki paketleme tesisinde yaklaşık 3 bin 800 işçi, çalışma koşulları ve ücret anlaşmazlıkları nedeniyle greve gitti.

40 YIL SONRA BİR İLK

İşçileri temsil eden United Food and Commercial Workers International Union (UFCW) bünyesindeki Local 7 birimi, yaptığı açıklamada ABD'de et paketleme sektöründe yaklaşık 40 yıl aradan sonra ilk kez bu ölçekte bir grev gerçekleştiğini duyurdu. Açıklama, X platformu üzerinden paylaşıldı.

"ADİL OLMAYAN UYGULAMALAR" GREVDE ETKİLİ OLDU

Sendika, yapılan oylama sonucunda işçilerin "adil olmayan çalışma uygulamaları" nedeniyle iş bırakma kararı aldığını açıkladı. Daha önce 9 Mart'ta yapılan duyuruda, Swift Beef Plant tesisinde 16 Mart itibarıyla greve gidileceği bildirilmişti.

Sendika yetkilileri, şirketle 20'den fazla görüşme yapılmasına rağmen taleplerin karşılanmadığını vurguladı. Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

"Şirketin, işçi güvenliğini ciddiye alan, artan yaşam maliyetlerine uygun ücretler sunan ve yükselen sağlık giderlerinin maaşları aşındırmasını engelleyen bir teklif getirmesi gerekiyor."

ÜRETİM BAŞKA TESİSLERE KAYDIRILABİLİR

ABD basınında yer alan haberlere göre JBS, grevin etkisini azaltmak için Colorado'daki üretimi diğer tesislerine kaydırmayı planlıyor.

ET FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI ARTABİLİR

Grev, ABD'de sığır eti üretim kapasitesinin zaten düşüşte olduğu ve et fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşti. Uzmanlar, bu tür iş bırakma eylemlerinin arzı daha da kısıtlayarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

