Rusya'dan Telegram ve Apple'a 38,5 milyon ruble ceza

Rusya, Telegram ve Apple'a yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle 38,5 milyon ruble (yaklaşık 474 bin dolar) ceza kesti.

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 16:10

Telegram ve Apple aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü.

Mahkeme bu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getirdi ve Telegram'ın 35 milyon ruble, Apple'ın da 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine karar verildi.

DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ

Rusyada daha önce de Google, Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

Aynı zamanda, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram'ın yakında Rusya'da tümüyle engellenebileceği belirtiliyor.

