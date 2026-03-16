Rusya'dan Telegram ve Apple'a 38,5 milyon ruble ceza

Telegram ve Apple aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü.

Mahkeme bu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getirdi ve Telegram'ın 35 milyon ruble, Apple'ın da 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine karar verildi.

DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ

Rusyada daha önce de Google, Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

Aynı zamanda, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram'ın yakında Rusya'da tümüyle engellenebileceği belirtiliyor.