Alüminyum fiyatları Orta Doğu gerilimiyle yeniden yükselişte!

Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması, eritme tesislerinin hem hammadde tedarikini hem de metal sevkiyatını ciddi şekilde zorlaştırıyor. Analistler, bazı şirketlerin üretimi halihazırda azalttığını ve çatışmaların uzaması durumunda bu riskin daha da büyüyeceğini vurguluyor.

Çin merkezli araştırma kuruluşu Mysteel'in değerlendirmesine göre, boğazın 1-2 hafta daha kapalı kalması halinde bölgedeki üreticiler yıllık bazda 500 bin tona kadar ek üretim kesintisine gidebilir.

Mysteel ayrıca, mevcut alüminyum fiyatlarının arz daralması ve artan maliyetlerin sektör üzerindeki etkisini yeterince yansıtmadığını belirtti. Kurum, çatışmanın kısa sürede sona ereceği varsayımına dayanan eski fiyat tahminlerinin artık geçerliliğini yitirdiğini de ifade etti.

Bu gelişmelerin etkisiyle alüminyum, Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,9'a varan artış kaydetti.