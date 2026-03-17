Japonya Merkez Bankası'ndan müdahale sinyali

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler tüm dünya gibi Asya'da da etkili oldu. Bu hafta faiz kararını açıklayacak olan Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) kritik veri öncesi müdahale sinyali geldi.

USD/JPY 160'A DAYANDI

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, parlamentoda yaptığı açıklamada uzun vadeli faiz oranlarının piyasa dinamiklerine göre şekillemesi gerektiğini ifade etti. Buna karşın, hızlı yükselişleri engellemek adına esnek tahvil alım operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı.

Japonyalı yatırımcılar güvenli liman olan dolara yönelirken USDJPY 159 bandına dayandı. 160 seviyesi Japonya Merkez Bankası için müdahale noktası olarak biliniyor.

FAİZLER SABİT KALACAK

ANZ Research tarafından yayımlanan güncel rapora göre, Japonya Merkez Bankasının bu haftaki faiz kararında artan enerji maliyetleri ve döviz kurundaki zayıflık nedeniyle "şahin" bir duruş sergilemesi bekleniyor.