Japonya Merkez Bankası'ndan müdahale sinyali

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yendeki değer kaybı ve tahvil getirilerindeki oynaklık nedeniyle piyasalara müdahale edebileceği sinyali verdi.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 13:47

Son Güncelleme Tarihi 17 Mart 2026 13:48

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler tüm dünya gibi Asya'da da etkili oldu. Bu hafta faiz kararını açıklayacak olan Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) kritik veri öncesi müdahale sinyali geldi.

USD/JPY 160'A DAYANDI

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, parlamentoda yaptığı açıklamada uzun vadeli faiz oranlarının piyasa dinamiklerine göre şekillemesi gerektiğini ifade etti. Buna karşın, hızlı yükselişleri engellemek adına esnek tahvil alım operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı.

Japonyalı yatırımcılar güvenli liman olan dolara yönelirken USDJPY 159 bandına dayandı. 160 seviyesi Japonya Merkez Bankası için müdahale noktası olarak biliniyor.

FAİZLER SABİT KALACAK

ANZ Research tarafından yayımlanan güncel rapora göre, Japonya Merkez Bankasının bu haftaki faiz kararında artan enerji maliyetleri ve döviz kurundaki zayıflık nedeniyle "şahin" bir duruş sergilemesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 17 Mart 2026 09:30
Piyasalarda toparlanma çabası öne çıkıyor Piyasalarda toparlanma çabası öne çıkıyor 17 Mart 2026 09:24
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı 17 Mart 2026 08:59
Bitcoin 74 bin doları gördü Bitcoin 74 bin doları gördü 17 Mart 2026 08:58
Nvidia’dan yapay zeka çiplerinden 1 trilyon dolarlık gelir hedefi Nvidia'dan yapay zeka çiplerinden 1 trilyon dolarlık gelir hedefi 17 Mart 2026 08:58
AB’den enerji faturalarını düşürecek yeni önlemler AB'den enerji faturalarını düşürecek yeni önlemler 17 Mart 2026 08:53
Alüminyum fiyatları Orta Doğu gerilimiyle yeniden yükselişte! Alüminyum fiyatları Orta Doğu gerilimiyle yeniden yükselişte! 17 Mart 2026 08:46
ABD’nin dev et fabrikasında binlerce işçi greve gitti ABD'nin dev et fabrikasında binlerce işçi greve gitti 17 Mart 2026 08:43
Rusya’dan Telegram ve Apple’a 38,5 milyon ruble ceza Rusya'dan Telegram ve Apple'a 38,5 milyon ruble ceza 16 Mart 2026 16:10
Hazine iki ihaleyle 26,8 milyar lira borçlandı Hazine iki ihaleyle 26,8 milyar lira borçlandı 16 Mart 2026 16:03
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 16 Mart 2026 15:58
Hazine yarın 2 ihale, 2 doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine yarın 2 ihale, 2 doğrudan satış gerçekleştirecek 16 Mart 2026 15:40
