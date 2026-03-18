ABD'de mortgage başvuruları geriledi

ABD’de mortgage piyasasında başvurular geçen hafta dikkat çekici biçimde azaldı. Mortgage Bankers Association verilerine göre, 13 Mart 2026 ile sona eren haftada toplam başvurular bir önceki haftaya göre %10,9 düştü. Mevsimsellikten arındırılmış Piyasa Bileşik Endeksi de aynı oranda gerilerken, arındırılmamış endekste düşüş %10 oldu.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2026 14:47

Refinansman başvuruları haftalık bazda %19 azalsa da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %69 daha yüksek seviyede kaldı. Buna karşılık satın alma başvuruları artışını sürdürdü; mevsimsellikten arındırılmış veriler %1, arındırılmamış veriler %2 yükselirken yıllık bazda artış %12'yi buldu.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerindeki yükselişin, artan Hazine tahvili getirileri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarıda tutmasından kaynaklandığını ifade etti. 30 yıllık sabit faiz oranı %6,30'a çıkarak Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, özellikle konvansiyonel refinansman başvurularında %27'lik keskin bir düşüşe yol açarken, devlet destekli refinansmanlarda gerileme %5 ile daha sınırlı kaldı.

Toplam başvurular içinde refinansmanın payı %57,8'den %52,3'e inerken, ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) payı %8'e geriledi. FHA başvurularının payı %19,4'e, VA başvurularının payı ise %16,7'ye çıktı.

Faiz oranlarında genel bir artış eğilimi görülürken, konvansiyonel 30 yıllık sabit faiz %6,39'a, FHA kredileri %6,08'e, 15 yıllık sabit faizli krediler %5,66'ya ve 5/1 ARM kredileri %5,65'e yükseldi.

Yüksek faizler refinansman talebini zayıflatmaya devam ederken, konut arzındaki artış ve fiyat artış hızındaki yavaşlama, satın alma başvurularındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

