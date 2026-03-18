ABD’de mortgage başvuruları geriledi

Refinansman başvuruları haftalık bazda %19 azalsa da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %69 daha yüksek seviyede kaldı. Buna karşılık satın alma başvuruları artışını sürdürdü; mevsimsellikten arındırılmış veriler %1, arındırılmamış veriler %2 yükselirken yıllık bazda artış %12'yi buldu.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerindeki yükselişin, artan Hazine tahvili getirileri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarıda tutmasından kaynaklandığını ifade etti. 30 yıllık sabit faiz oranı %6,30'a çıkarak Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, özellikle konvansiyonel refinansman başvurularında %27'lik keskin bir düşüşe yol açarken, devlet destekli refinansmanlarda gerileme %5 ile daha sınırlı kaldı.

Toplam başvurular içinde refinansmanın payı %57,8'den %52,3'e inerken, ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) payı %8'e geriledi. FHA başvurularının payı %19,4'e, VA başvurularının payı ise %16,7'ye çıktı.

Faiz oranlarında genel bir artış eğilimi görülürken, konvansiyonel 30 yıllık sabit faiz %6,39'a, FHA kredileri %6,08'e, 15 yıllık sabit faizli krediler %5,66'ya ve 5/1 ARM kredileri %5,65'e yükseldi.

Yüksek faizler refinansman talebini zayıflatmaya devam ederken, konut arzındaki artış ve fiyat artış hızındaki yavaşlama, satın alma başvurularındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.