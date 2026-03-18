CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 13.260,12 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2026 10:06

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,01 değer kazanarak 13.217,60 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,52 puan ve yüzde 0,32 artışla 13.260,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimin yakın zamanda sona erebileceğine yönelik iyimserliğin etkisiyle toparlanma eğilimi sürerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin endeksin yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Almanya’da yatırımcı güveni geriledi: Beklentilerin çok altında! Almanya’da yatırımcı güveni geriledi: Beklentilerin çok altında! 17 Mart 2026 14:14
BofA Anketi: Jeopolitik riskler ve kredi kaygıları yatırımcı güvenini zayıflattı BofA Anketi: Jeopolitik riskler ve kredi kaygıları yatırımcı güvenini zayıflattı 17 Mart 2026 14:11
Hürmüz krizi petrol tahminlerini yukarı çekti: Standard Chartered’dan 2026 revizyonu Hürmüz krizi petrol tahminlerini yukarı çekti: Standard Chartered’dan 2026 revizyonu 17 Mart 2026 14:09
Çin’de elektrik tüketimi arttı Çin'de elektrik tüketimi arttı 17 Mart 2026 13:51
Japonya Merkez Bankası’ndan müdahale sinyali Japonya Merkez Bankası'ndan müdahale sinyali 17 Mart 2026 13:47
Avrupa’da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde! Avrupa'da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde! 17 Mart 2026 12:28
Almanya’da 500 milyar avroluk fon krizi! Almanya'da 500 milyar avroluk fon krizi! 17 Mart 2026 12:20
Kripto paralarda ralli sürecek mi? Citi, Bitcoin ve Ether için hedef fiyatı değiştirdi Kripto paralarda ralli sürecek mi? Citi, Bitcoin ve Ether için hedef fiyatı değiştirdi 17 Mart 2026 12:18
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 17 Mart 2026 12:17
Kahve fiyatlarında yüzde 40’lık düşüş! Brezilya rekor hasat ve talep daralması etkili oldu Kahve fiyatlarında yüzde 40’lık düşüş! Brezilya rekor hasat ve talep daralması etkili oldu 17 Mart 2026 12:16
Japon şirketlerinin yatırım eğilimi petrol fiyatına bağlı Japon şirketlerinin yatırım eğilimi petrol fiyatına bağlı 17 Mart 2026 11:58
FED faiz kararı 2026: Gözler yeni faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde? FED faiz kararı 2026: Gözler yeni faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde? 17 Mart 2026 11:48
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.217,6000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13217,6 Yüksek 13217,6
Açılış
44,2251 Değişim 0,0302 Son veri saati:
Düşük 44,1884 Yüksek 44,2186
Açılış
51,2406 Değişim 0,2126 Son veri saati:
Düşük 51,0419 Yüksek 51,2545
Açılış
7.123,1670 Değişim 48,902 Son veri saati:
Düşük 7082,348 Yüksek 7131,25
Açılış
113,4144 Değişim 2,8634 Son veri saati:
Düşük 111,1208 Yüksek 113,9842
Açılış
BİST En Aktif Hisseler