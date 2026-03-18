Avrupa borsalarında pozitif seyir

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki sınırlı düşüş ve Orta Doğu’daki gerilimlerin kısa sürede sona erebileceği beklentisiyle yükselirken, yatırımcıların gözleri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2026 11:54

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2026 12:16

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki sınırlı geri çekilme ve Orta Doğu'daki çatışmaların erken sona erebileceğine dair iyimserliklerle yükseliş kaydediyor. Saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 artışla 604,7 puana ulaşırken, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,5 primle 23.842 puandan, İngiltere'de FTSE 100 ise yüzde 0,2 artışla 10.423 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 yükselerek 8.021 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,9 artışla 17.403 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,5 kazançla 45.099 puanda bulunuyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL PİYASASI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'dan gelen misillemeler, Orta Doğu'da gerilimi artırarak petrol arzı ve küresel ekonomi açısından önemli bir risk oluşturuyor. Ancak bölgede çatışmaların kısa sürede sona erebileceğine dair iyimserlikler öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlama çağrısının beklenen karşılığı bulamaması, petrol fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil'in petrol ihracatını yarından itibaren yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu gelişme, arz taraflı riskleri sınırlayarak fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı azalttı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in faiz kararının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtiyor.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de akaryakıt fiyatları 18 ayın zirvesinde! Orta Doğu gerilimi etkili oldu İngiltere’de akaryakıt fiyatları 18 ayın zirvesinde! Orta Doğu gerilimi etkili oldu 17 Mart 2026 14:43
AB’den ortak Drujba petrol boru hattı açıklaması AB'den ortak Drujba petrol boru hattı açıklaması 17 Mart 2026 14:40
ABD ekonomisini bekleyen tehlike: Stagflasyon riski kapıda! ABD ekonomisini bekleyen tehlike: Stagflasyon riski kapıda! 17 Mart 2026 14:33
IATA Raporu: Küresel hava yolu talebi 2050’ye kadar iki katından fazla artacak IATA Raporu: Küresel hava yolu talebi 2050’ye kadar iki katından fazla artacak 17 Mart 2026 14:28
JPMorgan’dan BoE tahmininde değişiklik: 2026’da faiz indirimi beklentisi kaldırıldı JPMorgan’dan BoE tahmininde değişiklik: 2026’da faiz indirimi beklentisi kaldırıldı 17 Mart 2026 14:16
Almanya’da yatırımcı güveni geriledi: Beklentilerin çok altında! Almanya’da yatırımcı güveni geriledi: Beklentilerin çok altında! 17 Mart 2026 14:14
BofA Anketi: Jeopolitik riskler ve kredi kaygıları yatırımcı güvenini zayıflattı BofA Anketi: Jeopolitik riskler ve kredi kaygıları yatırımcı güvenini zayıflattı 17 Mart 2026 14:11
Hürmüz krizi petrol tahminlerini yukarı çekti: Standard Chartered’dan 2026 revizyonu Hürmüz krizi petrol tahminlerini yukarı çekti: Standard Chartered’dan 2026 revizyonu 17 Mart 2026 14:09
Çin’de elektrik tüketimi arttı Çin'de elektrik tüketimi arttı 17 Mart 2026 13:51
Japonya Merkez Bankası’ndan müdahale sinyali Japonya Merkez Bankası'ndan müdahale sinyali 17 Mart 2026 13:47
Avrupa’da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde! Avrupa'da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde! 17 Mart 2026 12:28
Almanya’da 500 milyar avroluk fon krizi! Almanya'da 500 milyar avroluk fon krizi! 17 Mart 2026 12:20
BİST En Aktif Hisseler