Avrupa borsalarında pozitif seyir

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki sınırlı geri çekilme ve Orta Doğu'daki çatışmaların erken sona erebileceğine dair iyimserliklerle yükseliş kaydediyor. Saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 artışla 604,7 puana ulaşırken, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,5 primle 23.842 puandan, İngiltere'de FTSE 100 ise yüzde 0,2 artışla 10.423 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 yükselerek 8.021 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,9 artışla 17.403 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,5 kazançla 45.099 puanda bulunuyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL PİYASASI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'dan gelen misillemeler, Orta Doğu'da gerilimi artırarak petrol arzı ve küresel ekonomi açısından önemli bir risk oluşturuyor. Ancak bölgede çatışmaların kısa sürede sona erebileceğine dair iyimserlikler öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlama çağrısının beklenen karşılığı bulamaması, petrol fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil'in petrol ihracatını yarından itibaren yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu gelişme, arz taraflı riskleri sınırlayarak fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı azalttı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in faiz kararının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtiyor.