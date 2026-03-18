Barclays: ABD borsalarında güçlü alım sinyali

Barclays Küresel Hisse Senedi Taktik Stratejileri Başkanı Alex Altmann, ABD borsalarının son bir yılın en güçlü alım sinyalini verdiğini açıkladı. Bankanın 19 farklı piyasa göstergesini bir araya getiren Hisse Senedi Zamanlama Göstergesi (BETI), gecelik bazda eksi 8,3 seviyesine geriledi.

Bu seviye, Donald Trump döneminde geçen yıl Nisan ayında yaşanan gümrük tarifesi geriliminden bu yana görülen en düşük seviye olarak kaydedildi. Tarihsel veriler, bu tür seviyelerin hisse senetleri için cazip giriş noktalarına işaret ettiğini ortaya koyuyor.

TARİHSEL VERİLER GÜÇLÜ GETİRİYE İŞARET EDİYOR

Altmann'ın yatırımcılara gönderdiği notta, göstergenin eksi 8 ile eksi 7 aralığına gerilediği dönemlerde S&P 500 endeksinin 2015'ten bu yana %92 oranında pozitif getiri sağladığı belirtildi. Bu dönemlerde endeksin 42 günlük ileriye dönük ortalama getirisi ise %6,6 olarak hesaplandı.

S&P 500 endeksi Salı günü %0,3 yükselirken, İran'daki savaşın başlangıcından bu yana en iyi iki günlük performansını sergiledi. Endeks bu hafta toplamda %1,3 değer kazanırken, dört günlük düşüş serisinin ardından teknik destek seviyelerinden gelen "dipten alım" iştahı dikkat çekti.

PİYASADA "BETA SIKIŞMASI" RİSKİ

Analizde, göstergedeki düşüşün piyasalarda boğa duyarlılığının hızla zayıfladığını ve yüksek getirili kredi marjlarında sert bir yeniden fiyatlama yaşandığını yansıttığı vurgulandı.

Emtia ticaret danışmanları ve hedge fonlarının düşük risk pozisyonlarının, piyasada "sert bir beta sıkışması" yaratabileceğine dikkat çekilirken, bunun endeksleri yeniden tüm zamanların zirvelerine taşıma potansiyeli bulunduğu ifade edildi.

Orta Doğu'daki çatışmaların üçüncü haftasına girmesi ve yapay zekaya yönelik endişelere rağmen yatırımcıların piyasadaki geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirdiği gözlemleniyor.