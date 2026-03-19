ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftada 205 bin seviyesine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 15:51

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 205 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 215 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 213 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalarak 210 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 7 Mart ile biten haftada 10 bin artışla 1 milyon 857 bine yükseldi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
İran’ın LNG saldırısı piyasaları sarstı: Petrol fiyatları yükseldi, küresel borsalar düştü! İran’ın LNG saldırısı piyasaları sarstı: Petrol fiyatları yükseldi, küresel borsalar düştü! 19 Mart 2026 09:00
ABD’den petrol hamlesi: Venezuela’ya yönelik yaptırımları esnedi ABD'den petrol hamlesi: Venezuela'ya yönelik yaptırımları esnedi 19 Mart 2026 08:51
Trump’tan kritik açıklama: İran saldırmazsa Güney Pars Gaz Sahası vurulmayacak Trump'tan kritik açıklama: İran saldırmazsa Güney Pars Gaz Sahası vurulmayacak 19 Mart 2026 08:50
BOJ faizi sabit tuttu: Orta Doğu gerilimi enflasyon riskini artırıyor BOJ faizi sabit tuttu: Orta Doğu gerilimi enflasyon riskini artırıyor 19 Mart 2026 08:47
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 19 Mart 2026 08:42
Fed Başkanı Powell: Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik etkileri belirsiz Fed Başkanı Powell: Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomik etkileri belirsiz 19 Mart 2026 08:41
New York borsası Fed’in faiz kararı sonrası düşüşle kapandı New York borsası Fed'in faiz kararı sonrası düşüşle kapandı 19 Mart 2026 08:36
Hindistan’dan Kuveyt’le Kritik Temas: Hürmüz’de Güvenli Geçiş Önceliğimiz Hindistan'dan Kuveyt’le Kritik Temas: “Hürmüz’de Güvenli Geçiş Önceliğimiz” 18 Mart 2026 16:23
ABD’de üretici enflasyonu beklentileri aştı ABD’de üretici enflasyonu beklentileri aştı 18 Mart 2026 15:42
İsviçre Merkez Bankası faizleri sabit bırakacak İsviçre Merkez Bankası faizleri sabit bırakacak 18 Mart 2026 15:13
S&P, petrol üretim kesintileriyle Irak’ın kredi notunu negatife çevirdi S&P, petrol üretim kesintileriyle Irak'ın kredi notunu negatife çevirdi 18 Mart 2026 14:55
ABD’de mortgage başvuruları geriledi ABD’de mortgage başvuruları geriledi 18 Mart 2026 14:47
