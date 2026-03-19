CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de genç işsizlik oranı şubatta geriledi

Çin'de genç işsizlik oranının, şubatta önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 16,1 olduğu bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 16:06

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Şubat 2026 dönemine ilişkin yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı ocakta yüzde 16,3 iken şubat sonunda yüzde 16,1'e geriledi.

Genç işsizlik oranı önceki aya göre düşüş gösterse de genel işsizlik oranına kıyasla yüksek seyrini sürdürdü. UİB, bu hafta kentlerdeki genel işsizlik oranının şubat sonu itibarıyla yüzde 5,3 olduğunu bildirmişti.

GENÇ İŞSİZLİK, GENEL İŞSİZLİKTEN YÜKSEK

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranının uzun süredir genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyretmesi dikkati çekiyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı durdurmuştu. Aralık 2023'te ise öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik oranı, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinin ardından kaydedilen en yüksek seviyede olmuştu.

Ülkede genç işsizlik oranı 6 aydır geriliyor. Genç işsizlik, Eylül 2025'te yüzde 17,7, Ekim 2025'te yüzde 17,3, Kasım 2025'te yüzde 16,9, Aralık 2025'te yüzde 16,5 ve Ocak 2026'da yüzde 16,3 olmuştu.

Çin'de 2025 yazında yaklaşık 12,2 milyon öğrencinin mezun olduğu tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yüksek seyretmesi, ülkede iç ekonomik sorunlar ile dış belirsizliklerin istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.047,7200 Değişim 128,72 Son veri saati:
Düşük 12980,98 Yüksek 13109,7
Açılış
44,3289 Değişim 0,1243 Son veri saati:
Düşük 44,2092 Yüksek 44,3335
Açılış
50,9425 Değişim 0,2654 Son veri saati:
Düşük 50,6871 Yüksek 50,9525
Açılış
6.500,4570 Değişim 476,234 Son veri saati:
Düşük 6458,763 Yüksek 6934,997
Açılış
95,8677 Değişim 14,5342 Son veri saati:
Düşük 94,799 Yüksek 109,3332
Açılış
BİST En Aktif Hisseler