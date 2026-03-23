Avrupa tahvillerinde ateşkes etkisi: Faizler geriledi

Trump'ın açıklamaları sonrası Avrupa piyasalarında risk algısı azalırken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi sabah saatlerindeki yükselişini tersine çevirerek 5 baz puanlık düşüşle yüzde 2,98 seviyesine indi. Aynı şekilde 2 yıllık Alman tahvil faizi de 2,5 baz puan gerileyerek yüzde 2,64'e düştü.

İTALYA'DA SERT DÜŞÜŞ, FARK DARALDI

İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi 11 baz puanlık gerilemeyle yüzde 3,96 seviyesine inerken, Almanya ile arasındaki faiz farkı da günün başında görülen 100 baz puanlık seviyeden 82 baz puana kadar çekildi. Bu gelişme, piyasalardaki risk iştahının yeniden arttığına işaret etti.