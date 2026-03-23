Filipinler düşük kalite petrolün satışına izin verdi

Filipinler'de hükümet, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından artan küresel yakıt arzına yönelik endişeleriyle mücadele amacıyla düşük kaliteli petrol ürünlerinin sınırlı kullanımlar için satışına izin verildiğini açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2026 14:58

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin azalması ve çatışmaların şiddetlenebileceğine yönelik sinyaller, petrolde arz endişelerini tetiklemeyi sürdürüyor.

Filipinler Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ülkeye etkisini azaltma çabaları kapsamında alınan yeni önlemler duyuruldu.

Açıklamada, bu kapsamda yerel pazarlarda "Euro 2" sınıfı daha düşük kaliteli ve daha yüksek kirletici oranına sahip petrol ürünlerinin satışına geçici süreliğine izin verildiği bildirildi.

Bu sınıftaki petrol ürünlerinin belirli taşıtlar ve endüstriyel alanlarda kontrollü kullanımına izin verileceği kaydedilen açıklamada, bu kararın petrol ve otomotiv endüstrisiyle görüşmeler sonucunda alındığı ifade edildi.

Filipinler Enerji Bakanı Sharon Garin de bu iznin sıkı biçimde denetlendiğini, ülkede "Euro 4" sınıfını standart haline getiren yönetmeliklerin yerini almadığını vurguladı.

Araç motorlarından kaynaklanan kirliliği azaltmak amacıyla 1990'ların ortalarında oluşturulan standartlar uyarınca belirlenen "Euro 2" sınıfı petrol ürünleri, "Euro 4" veya "Euro 5" gibi sınıflara kıyasla daha yüksek kirlilik derecelendirmesine sahip.

