Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, Hürmüz Boğazı'nın tekrar geçişlere açılması için yapılan girişimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki gerilimlerin kısa süre içinde sona erebileceğini söylemesiyle birlikte toparlanma eğilimi gösteriyor.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 12:17

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 598,1 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.327 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 23.478 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyirle 44.337 puandan işlem görürken İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 17.120 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,1 artışla 7.940 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların savaşın üçüncü haftasına girmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına yönelik riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Küresel petrol ve LNG akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğaza yönelik endişeler, Brent petrolün yeniden 103 doların üzerine çıkmasına neden olurken bu durum Avrupa borsalarında enflasyon baskısının sürebileceği endişesini güçlendirdi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin Avrupa ekonomisi açısından büyüme görünümünü zayıflatırken fiyat baskıları üzerinden para politikası belirsizliğini de artırdığını kaydetti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararlarının takip edilecek olması da piyasalarda temkinli görünümü destekliyor.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının geçen hafta devreye aldığı rekor düzeyde stratejik petrol rezervi salımının piyasaya kısa vadeli rahatlama sağladığı ancak enerji arzına ilişkin temel riskleri ortadan kaldırmaya yetmediği değerlendiriliyor.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatlarının izleneceğini, veri gündeminde ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının öne çıkacağını belirtti.

İlginizi Çekebilir
AB’den enerji faturalarını düşürecek yeni önlemler AB'den enerji faturalarını düşürecek yeni önlemler 17 Mart 2026 08:53
Alüminyum fiyatları Orta Doğu gerilimiyle yeniden yükselişte! Alüminyum fiyatları Orta Doğu gerilimiyle yeniden yükselişte! 17 Mart 2026 08:46
ABD’nin dev et fabrikasında binlerce işçi greve gitti ABD'nin dev et fabrikasında binlerce işçi greve gitti 17 Mart 2026 08:43
Rusya’dan Telegram ve Apple’a 38,5 milyon ruble ceza Rusya'dan Telegram ve Apple'a 38,5 milyon ruble ceza 16 Mart 2026 16:10
Hazine iki ihaleyle 26,8 milyar lira borçlandı Hazine iki ihaleyle 26,8 milyar lira borçlandı 16 Mart 2026 16:03
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 16 Mart 2026 15:58
Hazine yarın 2 ihale, 2 doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine yarın 2 ihale, 2 doğrudan satış gerçekleştirecek 16 Mart 2026 15:40
Küresel hisse fonlarında 2 ayın en büyük çıkışı Küresel hisse fonlarında 2 ayın en büyük çıkışı 16 Mart 2026 13:27
AB, Rusya’dan enerji ithalatını tamamen bitirmekte kararlı AB, Rusya'dan enerji ithalatını tamamen bitirmekte kararlı 16 Mart 2026 13:23
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 16 Mart 2026 13:22
Barclays: Çin ekonomisinde yılın başında sınırlı toparlanma sinyalleri Barclays: Çin ekonomisinde yılın başında sınırlı toparlanma sinyalleri 16 Mart 2026 13:18
AB’den Hürmüz Boğazı için ’Tahıl koridoru’ planı AB’den Hürmüz Boğazı için 'Tahıl koridoru' planı 16 Mart 2026 13:15
