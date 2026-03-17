Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de akaryakıt şoku! Motorin 5 dolara, benzin 3,68 dolara çıktı

ABD'de akaryakıt şoku! Motorin 5 dolara, benzin 3,68 dolara çıktı

ABD'nin Orta Doğu'da yaktığı ateş, kendisini vurmaya başladı. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmeye devam etmesiyle, ortalama motorin fiyatı 5 doların üzerine çıkarak Aralık 2022'den bu yana ilk kez bu seviyeyi aştı. Benzin fiyatı ise 3,68 dolara çıkarak Katrina Kasırgası'ndan bu yana en yüksek aylık sıçramayı gerçekleştirdi.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 11:43

Son Güncelleme Tarihi 17 Mart 2026 11:46

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ile Orta Doğu'yu yeniden kaosa sürüklemesi petrol fiyatlarında ateşi yükseltti. Brent petrol yeniden 100 dolara çıkarken ABD ekonomisi ağır bedeller ödemeye başladı.

Ülkede benzin fiyatı geçtiğimiz hafta başında 3,58 dolara çıkarken, bugün ise motorin 5 doları aştı.

ABD'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI HIZLA ARTIYOR

American Automobile Association verilerine göre, ülke genelinde ortalama dizel fiyatı pazartesi günü galon başına 5,044 dolara yükseldi. Bu, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Geçen hafta 3,58 dolara yükselen benzin fiyatı ise 0,232 dolar artarak 3,68 dolara çıktı. Benzin fiyatları böylelikle yüzde 26,9 artış göstererek Katrina Kasırgası'ndan bu yana en yüksek aylık sıçramayı yaşadı.

DİZEL EKONOMİNİN "CAN DAMARI"

ABD medyasının aktardığına göre dizel; taşımacılık, tarım ve inşaat sektörlerinin temel yakıtı olması nedeniyle ABD ekonomisinde kritik öneme sahip. Fiyatlardaki hızlı artış, lojistik maliyetlerinden gıda fiyatlarına kadar geniş bir alanda zincirleme etki yaratma potansiyeli taşıyor.

ISINMA MALİYETLERİ DE ARTIYOR

U.S. Energy Information Administration verilerine göre, dizelle benzer özellik taşıyan konut ısıtma yakıtlarının fiyatı da galon başına 5 doların üzerine çıktı. Bu durum, hane halkı harcamaları üzerinde ek baskı oluşturuyor.

İlginizi Çekebilir
Rusya’dan Telegram ve Apple’a 38,5 milyon ruble ceza Rusya'dan Telegram ve Apple'a 38,5 milyon ruble ceza 16 Mart 2026 16:10
Hazine iki ihaleyle 26,8 milyar lira borçlandı Hazine iki ihaleyle 26,8 milyar lira borçlandı 16 Mart 2026 16:03
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 16 Mart 2026 15:58
Hazine yarın 2 ihale, 2 doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine yarın 2 ihale, 2 doğrudan satış gerçekleştirecek 16 Mart 2026 15:40
Küresel hisse fonlarında 2 ayın en büyük çıkışı Küresel hisse fonlarında 2 ayın en büyük çıkışı 16 Mart 2026 13:27
AB, Rusya’dan enerji ithalatını tamamen bitirmekte kararlı AB, Rusya'dan enerji ithalatını tamamen bitirmekte kararlı 16 Mart 2026 13:23
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 16 Mart 2026 13:22
Barclays: Çin ekonomisinde yılın başında sınırlı toparlanma sinyalleri Barclays: Çin ekonomisinde yılın başında sınırlı toparlanma sinyalleri 16 Mart 2026 13:18
AB’den Hürmüz Boğazı için ’Tahıl koridoru’ planı AB’den Hürmüz Boğazı için 'Tahıl koridoru' planı 16 Mart 2026 13:15
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 16 Mart 2026 11:50
Türk bankaları için hedef fiyat ve beklenti revize edildi Türk bankaları için hedef fiyat ve beklenti revize edildi 16 Mart 2026 11:40
Fed faiz toplantısına Orta Doğu’da çatışmaların etkisinde girecek Fed faiz toplantısına Orta Doğu'da çatışmaların etkisinde girecek 16 Mart 2026 11:35
