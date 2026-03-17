ABD'de akaryakıt şoku! Motorin 5 dolara, benzin 3,68 dolara çıktı

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ile Orta Doğu'yu yeniden kaosa sürüklemesi petrol fiyatlarında ateşi yükseltti. Brent petrol yeniden 100 dolara çıkarken ABD ekonomisi ağır bedeller ödemeye başladı.

Ülkede benzin fiyatı geçtiğimiz hafta başında 3,58 dolara çıkarken, bugün ise motorin 5 doları aştı.

ABD'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI HIZLA ARTIYOR

American Automobile Association verilerine göre, ülke genelinde ortalama dizel fiyatı pazartesi günü galon başına 5,044 dolara yükseldi. Bu, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Geçen hafta 3,58 dolara yükselen benzin fiyatı ise 0,232 dolar artarak 3,68 dolara çıktı. Benzin fiyatları böylelikle yüzde 26,9 artış göstererek Katrina Kasırgası'ndan bu yana en yüksek aylık sıçramayı yaşadı.

DİZEL EKONOMİNİN "CAN DAMARI"

ABD medyasının aktardığına göre dizel; taşımacılık, tarım ve inşaat sektörlerinin temel yakıtı olması nedeniyle ABD ekonomisinde kritik öneme sahip. Fiyatlardaki hızlı artış, lojistik maliyetlerinden gıda fiyatlarına kadar geniş bir alanda zincirleme etki yaratma potansiyeli taşıyor.

ISINMA MALİYETLERİ DE ARTIYOR

U.S. Energy Information Administration verilerine göre, dizelle benzer özellik taşıyan konut ısıtma yakıtlarının fiyatı da galon başına 5 doların üzerine çıktı. Bu durum, hane halkı harcamaları üzerinde ek baskı oluşturuyor.