Japonya ihracatında artış sürüyor, ancak momentum zayıfladı

Japonya’nın ihracatı, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artış gösterdi. Bu yükseliş, Ocak ayında kaydedilen ve son üç yılı aşkın sürenin zirvesine ulaşan güçlü performansın ardından belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2026 08:48

Her ne kadar artış oranı ekonomistlerin yüzde 1,6 seviyesindeki beklentisini aşsa da, bir önceki ay görülen yüzde 16,8'lik keskin yükselişin oldukça altında kaldı.

Ülkenin en büyük ticaret partneri olan Çin ana karasına yapılan ihracat yüzde 10,9 düşerken, ABD'ye gönderilen ürünlerde de yüzde 8'lik bir gerileme yaşandı. Özellikle Japonya'nın ABD'ye yönelik en önemli ihracat kalemlerinden biri olan otomobillerde, toplam değer bazında yüzde 14,8'lik düşüş dikkat çekti.

Öte yandan ABD'nin, ek gümrük vergilerinin yeniden devreye girmesine neden olabilecek 301. Madde kapsamındaki soruşturmaları başlatması, Tokyo'nun Washington'a ihracatında önümüzdeki dönemde daha fazla zayıflama yaşanabileceğine işaret ediyor. Bu gelişme, Trump döneminde uygulanan "karşılıklılık esaslı" tarifelerin Şubat ayında Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından gündeme geldi.

