Kriptoya net çerçeve: SEC’ten sınıflandırma ve tanım açıklığı

SEC Başkanı Paul Atkins, yaptığı değerlendirmede kripto varlıkların büyük bölümünün menkul kıymet olarak kabul edilmeyeceğini ifade etti.

VARLIKLAR BEŞ GRUBA AYRILDI

Düzenleme, hangi kripto varlıkların menkul kıymet kapsamı dışında kaldığını ve bir varlığın yatırım sözleşmesi sayılması için gerekli şartları ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Bu kapsamda tokenler; dijital emtialar, dijital koleksiyonlar, dijital araçlar, stablecoin'ler ve dijital menkul kıymetler olmak üzere beş ana başlık altında sınıflandırıldı.

YASAL KAPSAM YENİDEN TANIMLANDI

SEC, federal menkul kıymetler yasalarının yalnızca "dijital menkul kıymet" olarak değerlendirilen varlıklar için geçerli olacağını özellikle vurguladı

"BELİRSİZLİK ARTIK SONA ERMELİ"

Atkins, düzenlemeye ilişkin açıklamasında, "On yılı aşkın süredir devam eden belirsizliğin ardından bu yorum, piyasa katılımcılarının SEC'in kripto varlıkları federal menkul kıymetler hukuku kapsamında nasıl değerlendirdiğini net biçimde anlamasına yardımcı olacak. Düzenleyici kurumların görevi, sınırları açık ve anlaşılır şekilde çizmektir" ifadelerini kullandı.