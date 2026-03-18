Kriptoya net çerçeve: SEC'ten sınıflandırma ve tanım açıklığı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlıklara yönelik uzun süredir devam eden belirsizlikleri azaltmayı hedefleyen kapsamlı bir düzenleme duyurdu. Yeni çerçeveyle birlikte, kripto piyasasında sıkça tartışılan “menkul kıymet” tanımına önemli açıklık getirildi.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2026 08:51

SEC Başkanı Paul Atkins, yaptığı değerlendirmede kripto varlıkların büyük bölümünün menkul kıymet olarak kabul edilmeyeceğini ifade etti.

VARLIKLAR BEŞ GRUBA AYRILDI

Düzenleme, hangi kripto varlıkların menkul kıymet kapsamı dışında kaldığını ve bir varlığın yatırım sözleşmesi sayılması için gerekli şartları ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Bu kapsamda tokenler; dijital emtialar, dijital koleksiyonlar, dijital araçlar, stablecoin'ler ve dijital menkul kıymetler olmak üzere beş ana başlık altında sınıflandırıldı.

YASAL KAPSAM YENİDEN TANIMLANDI

SEC, federal menkul kıymetler yasalarının yalnızca "dijital menkul kıymet" olarak değerlendirilen varlıklar için geçerli olacağını özellikle vurguladı

"BELİRSİZLİK ARTIK SONA ERMELİ"

Atkins, düzenlemeye ilişkin açıklamasında, "On yılı aşkın süredir devam eden belirsizliğin ardından bu yorum, piyasa katılımcılarının SEC'in kripto varlıkları federal menkul kıymetler hukuku kapsamında nasıl değerlendirdiğini net biçimde anlamasına yardımcı olacak. Düzenleyici kurumların görevi, sınırları açık ve anlaşılır şekilde çizmektir" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Çin’de elektrik tüketimi arttı Çin'de elektrik tüketimi arttı 17 Mart 2026 13:51
Japonya Merkez Bankası’ndan müdahale sinyali Japonya Merkez Bankası'ndan müdahale sinyali 17 Mart 2026 13:47
Avrupa’da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde! Avrupa'da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde! 17 Mart 2026 12:28
Almanya’da 500 milyar avroluk fon krizi! Almanya'da 500 milyar avroluk fon krizi! 17 Mart 2026 12:20
Kripto paralarda ralli sürecek mi? Citi, Bitcoin ve Ether için hedef fiyatı değiştirdi Kripto paralarda ralli sürecek mi? Citi, Bitcoin ve Ether için hedef fiyatı değiştirdi 17 Mart 2026 12:18
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 17 Mart 2026 12:17
Kahve fiyatlarında yüzde 40’lık düşüş! Brezilya rekor hasat ve talep daralması etkili oldu Kahve fiyatlarında yüzde 40’lık düşüş! Brezilya rekor hasat ve talep daralması etkili oldu 17 Mart 2026 12:16
Japon şirketlerinin yatırım eğilimi petrol fiyatına bağlı Japon şirketlerinin yatırım eğilimi petrol fiyatına bağlı 17 Mart 2026 11:58
FED faiz kararı 2026: Gözler yeni faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde? FED faiz kararı 2026: Gözler yeni faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde? 17 Mart 2026 11:48
ABD’de akaryakıt şoku! Motorin 5 dolara, benzin 3,68 dolara çıktı ABD'de akaryakıt şoku! Motorin 5 dolara, benzin 3,68 dolara çıktı 17 Mart 2026 11:43
Küresel piyasalar alarmda: Çip krizi ve enerji şoku bir arada! Küresel piyasalar alarmda: Çip krizi ve enerji şoku bir arada! 17 Mart 2026 11:33
BBVA Research: Fed’in faiz oranı değişmeyebilir BBVA Research: Fed’in faiz oranı değişmeyebilir 17 Mart 2026 11:31
