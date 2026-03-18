Alternatif ihracat rotaları alüminyum fiyatlarını aşağı çekti

EGA, önümüzdeki günlerde ihracat ve ham madde sevkiyatlarını Umman'ın Sohar Limanı üzerinden yönlendirecek. Aluminium Bahrain (Alba) şirketi de Sohar veya Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde Limanı seçeneklerini değerlendiriyor. Alternatif rotaların devreye girmesi piyasalara kısa süreli bir rahatlama sağlasa da, süren çatışma ve üretim kesintileri temkinli bir görünüm yaratıyor.

Mevcut durumda Alba kapasitesinin yüzde 19'u kapalıyken, Qatalum yaklaşık yüzde 60 kapasiteyle üretim yapıyor. Japonya'daki bazı alüminyum alıcıları ise ikinci çeyrek için ton başına 350 dolar prim ödemeyi kabul etti; bu, mevcut çeyreğe göre yüzde 79'luk bir artış anlamına geliyor.

Bakır fiyatları da yüksek enerji maliyetleri, enflasyon ve LME depolarındaki stok artışıyla geriledi. Şanghay'da bakır kontratı yüzde 0,93 düşüşle 99.130 yuana, Londra'da ise yüzde 0,13 kayıpla 12.758,50 dolara indi. LME bakır stokları 330.375 ton ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Diğer metallerde ise çinko yüzde 2,30, nikel yüzde 1,36 ve kalay yüzde 2,96 değer kaybederken, kurşun yüzde 1,12 artışla pozitif ayrıştı.