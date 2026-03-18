Hindistan'dan Kuveyt'le Kritik Temas: "Hürmüz'de Güvenli Geçiş Önceliğimiz"

ABD-İran savaşıyla tırmanan bölgesel gerilim sürerken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kuveyt Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı vurgusu yaptı.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2026 16:23

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2026 16:30

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından gemi trafiğinin düştüğü Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbest geçişin sağlanmasının "en büyük öncelikleri" olduğunu paylaştı.

Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, Batı Asya'daki son gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Modi, Hindistan'ın, "Kuveyt'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları kınadığını" ifade etti.

Modi, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbest geçişin sağlanması en büyük önceliğimiz olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kuveyt'te Hindistan vatandaşlarına verilen destek için teşekkür eden Modi, bölgesel barış ve istikrar için diplomatik ilişkilerin sürdürülmesinin şart olduğu konusunda mutabık kaldıklarını sözlerine ekledi.

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ardından sert şekilde düştü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
