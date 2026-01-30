CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı aralıkta geriledi

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 6,2'ye indi.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2026 13:58

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 Aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de kasımda yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralıkta aynı seviyede belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise kasımda yüzde 6,3 olan işsizlik oranı, aralıkta yüzde 6,2 seviyesinde tespit edildi.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aralık ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,9 olarak ölçülmüştü.

Aralıkta işsizlik oranı, Finlandiya'da 10,2, İspanya'da yüzde 10, İsveç'te yüzde 9, Fransa'da yüzde 7,7 ve Yunanistan'da yüzde 7,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 13 milyon 43 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 792 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralıkta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 857 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 257 bin olarak tespit edilirken, genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,3 olarak kaydedildi.

