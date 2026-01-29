CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'nın nüfusu 2020'den bu yana ilk kez geriledi

Almanya'nın nüfusu 2020'den bu yana ilk kez geriledi

Almanya'nın nüfusu doğum ve ölüm arasındaki farkın artması ve azalan göç nedeniyle geçen yıl 2020'den beri ilk kez geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2026 14:28

Ülkenin nüfusu geçen yıl yaklaşık 100 bin kişi azalarak 83,5 milyona düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nüfus artışına ilişkin 2025 yılı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin 2025'teki nüfusu, doğum ve göçün azalması nedeniyle 100 bin kişi geriledi. Böylece nüfus 83,5 milyona düştü.

Almanya'nın 2023 ve 2024'te nüfusu, önemli ölçüde çoğalan net göç nedeniyle sırasıyla 340 bin ve 100 bin kişilik artış kaydetmişti.

Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana tüm yıllarda olduğu gibi 2025'te de ölüm sayısı doğum sayısını aştı. Ancak önceki yıllardan farklı olarak geçen yıl doğum ve ölüm arasındaki fark arttı.

Geçen yıl göç dengesi (net göç) de önemli ölçüde azaldı.

2020'den bu yana ilk kez, doğum ve ölüm arasındaki fark net göç kazançlarıyla kapatılamadı ve bu da nüfusun azalmasına neden oldu.

Almanya'da geçen yıl 640 bin ile 670 bin arasında doğum ve 1 milyonun biraz üzerinde ölüm gerçekleştiği tahmin edildi. Böylece 2025 yılı için 340 bin ile 360 bin arasında doğum açığı (doğumlar ve ölümler arasındaki fark) hesaplandı.

Geçen yılın net göçün 220 bin ila 260 bin kişi olacağı öngörüldü. 2024'te ülkeye net göç 430 bin 183 olarak kayıtlara geçmişti. Net göçün 2024'e kıyasla en az yüzde 40 azalacak olması dikkati çekti.

Net göç, en son Kovid-19 pandemisinin yaşandığı 2020'de benzer şekilde (220 bin 251) düşük bir seviyede kalmıştı.

1990'dan 2024'e kadar yıllık ortalama net göç, 356 bin kişi idi.

Bu arada, yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyarken göç, hükümetin vatandaşlığa erişimini kolaylaştıran reformlarla yabancı işçi ihtiyacının ele alındığı ülkede tartışmalı konu olmaya devam ediyor.

Öte yandan araştırmalara göre Alman ekonomisi, demografik değişim ve İkinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş arasındaki dönemde doğanların (baby boomers) iş gücü piyasasından ayrılması nedeniyle artan iş gücü ve vasıflı işçi sıkıntısıyla karşı karşıya.

İlginizi Çekebilir
S&P 500 tarihi zirvede: 7 bin puan aşıldı S&P 500 tarihi zirvede: 7 bin puan aşıldı 29 Ocak 2026 08:03
İsviçre frangı son 11 yılın zrivesinde! İsviçre frangı son 11 yılın zrivesinde! 28 Ocak 2026 16:49
Deutsche Bank’a polis baskını! Bankanın hisselerinde düşüş yaşandı Deutsche Bank'a polis baskını! Bankanın hisselerinde düşüş yaşandı 28 Ocak 2026 16:44
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 570 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 7 milyon 570 bin liraya çıktı 28 Ocak 2026 16:37
Almanya’dan ’İki vitesli AB hamlesi: Kritik toplantı bugün Almanya’dan 'İki vitesli AB” hamlesi: Kritik toplantı bugün 28 Ocak 2026 15:20
ABD’de mortgage faizleri yükseldi ABD’de mortgage faizleri yükseldi 28 Ocak 2026 15:07
ASML’den 1700 kişiyi işten çıkarma kararı ASML’den 1700 kişiyi işten çıkarma kararı 28 Ocak 2026 14:52
Almanya’da tüketici güven endeksi yükseldi Almanya'da tüketici güven endeksi yükseldi 28 Ocak 2026 14:47
ABD etkisiyle Avrupa’da doğal gaz fiyatları 40 Euro’nun altına geriledi ABD etkisiyle Avrupa’da doğal gaz fiyatları 40 Euro’nun altına geriledi 28 Ocak 2026 14:23
Dev şirkette işten çıkarma dalgası! Amazon çalışanlarına 90 günlük süre verdi Dev şirkette işten çıkarma dalgası! Amazon çalışanlarına 90 günlük süre verdi 28 Ocak 2026 14:18
ECB: Zayıf dolar ABD ekonomisine güvenin azaldığının göstergesi ECB: Zayıf dolar ABD ekonomisine güvenin azaldığının göstergesi 28 Ocak 2026 13:49
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 28 Ocak 2026 12:05
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.696,5300 Değişim 227,98 Son veri saati:
Düşük 13480,55 Yüksek 13708,53
Açılış
43,4259 Değişim 0,0306 Son veri saati:
Düşük 43,3955 Yüksek 43,4261
Açılış
52,0075 Değişim 0,3394 Son veri saati:
Düşük 51,8616 Yüksek 52,201
Açılış
7.684,6020 Değişim 171,112 Son veri saati:
Düşük 7640,078 Yüksek 7811,19
Açılış
164,0437 Değişim 7,4137 Son veri saati:
Düşük 160,8021 Yüksek 168,2158
Açılış
BİST En Aktif Hisseler