İsviçre frangı son 11 yılın zrivesinde!

Yaygın belirsizlik ortamı altın ve gümüşü rekor düzeylere taşırken, dünyanın en güçlü para birimleri arasında yer alan İsviçre frangı da son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak frangın bu hızlı değer kazanımı, İsviçre ekonomisi açısından yeni kaygıları beraberinde getirdi.

ABD'nin öngörülemez ticaret hamleleri, Fed'in bağımsızlığına ilişkin tartışmalar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle İsviçre frangı, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 3,5 değer kazandı. Para birimi, 2025'te kaydedilen yüzde 12,7'lik yükselişin ardından dün son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bugün ise sınırlı bir geri çekilme yaşansa da güçlü görünümünü koruyor.

İsviçre Ulusal Bankası (SNB) Başkanı Martin Schlegel, jeopolitik gerilimlerin belirsizliği artırdığına dikkat çekerek, "Bu durum İsviçre frangı ya da İsviçre açısından olumlu değil. Çünkü frang güvenli liman olarak görülüyor ve belirsizlik arttıkça değer kazanıyor. Bu da merkez bankası için para politikasını daha karmaşık hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

DEFLASYON VE NEGATİF FAİZ RİSKİ KAPIDA

Analistlere göre, güçlü İsviçre frangı ithal enflasyonu aşağı çekerken, ihracatçıların kârlılığını zayıflatıyor ve düşük enflasyon ortamında ekonomi ile merkez bankası için risk oluşturuyor. Ülkede enflasyon yüzde 0,1 seviyesinde açıklanırken, SNB'nin politika faizi yüzde 0 düzeyinde bulunuyor. Uzmanlar, İsviçre'nin deflasyon ve yeniden negatif faiz ortamına yaklaşmış olabileceğine işaret ediyor.

SNB, negatif faiz politikasını 2022 yılında sona erdirmişti. Merkez bankasının geçmişte frangın aşırı değer kazanmasını önlemek için başvurduğu bir diğer yöntem ise döviz piyasalarına müdahale ederek frank satıp yabancı para birimleri satın almak olmuştu.

GÜÇLÜ SEYİR SÜREBİLİR

Varlık yönetim şirketi Premier Miton Investors'ın bölüm başkanlarından Lloyd Harris, SNB'nin olası adımlarından bağımsız olarak, güvenli liman algısı nedeniyle İsviçre frangına olan talebin güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti. Harris, "Uzun vadede İsviçre frangı dünyanın en sağlam para birimlerinden biri ve bu yıl da görece dirençli kalması muhtemel. Altın fiyatları, jeopolitik riskler, İsviçre'nin güvenli liman konumu ve sürekli cari fazla bu durumu destekliyor. Aşırı değerlenme halinde SNB müdahale edebilir, ancak orta vadede frangın dolar karşısında daha iyi performans göstereceğini düşünmüyoruz" dedi.

MÜDAHALE İHTİMALİ MASADA

Uzmanlar, merkez bankasının faiz indirimi gibi adımlar atması durumunda bile güvenli liman talebinin frangı güçlü tutacağını vurguluyor. Döviz müdahalelerine yönelik siyasi hassasiyetler SNB'nin manevra alanını sınırlasa da, yetkililer Washington'la yaşanabilecek gerilim riskine rağmen gerekli görülmesi halinde piyasaya müdahale etmekten kaçınmayacaklarını ifade ediyor.

