Finans Ekonomi

ECB: Zayıf dolar ABD ekonomisine güvenin azaldığının göstergesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda ters düştüğü Avrupa'dan rest geldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi François Villeroy de Galhau, ABD dolarının euro karşısında değer kaybetmesinin ABD ekonomisine güvenin azaldığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 28 Ocak 2026 13:49

Son Güncelleme Tarihi 28 Ocak 2026 13:56

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi François Villeroy de Galhau, ABD dolarının euro karşısında değer kaybetmesinin, ABD ekonomisinde izlenen öngörülemez politikalara yönelik yatırımcı güvenindeki azalmaya işaret ettiğini söyledi.

Villeroy, doların zayıflamasının euro bölgesinde enflasyon üzerindeki olası etkilerinin yakından takip edildiğini belirterek, euronun değer kazanmasının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Yaptığı açıklamada, "Euronun dolar karşısında değerlenmesini ve bunun daha düşük enflasyon üzerindeki muhtemel sonuçlarını dikkatle izliyoruz. Bu gelişme, önümüzdeki aylarda para politikası ve faiz kararlarımızı şekillendirecek faktörlerden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Villeroy, doların euro karşısında zayıflamasının yalnızca piyasa dinamikleriyle açıklanamayacağını vurgulayarak, bu durumun aynı zamanda ABD'de uygulanan ekonomik politikaların öngörülemezliği nedeniyle yatırımcı güveninin zayıflamasıyla bağlantılı olduğunu kaydetti. ECB'nin, döviz kurlarındaki hareketleri ve bunların fiyat istikrarı üzerindeki etkilerini para politikası değerlendirmelerinde dikkate almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

