ABD etkisiyle Avrupa’da doğal gaz fiyatları 40 Euro’nun altına geriledi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ABD'de doğal gaz vadeli kontratlarında görülen sert gerileme ve kuzeybatı Avrupa için arz-talep dengesinin sakin seyriyle düşüş kaydetti.

Avrupa'nın referans kontratı olan TTF merkezli Hollanda ön ay kontratı, 1,67 Euro azalarak megavatsaat başına 37,95 Euro seviyesine indi. Mart vadeli kontrat da 1,54 Euro'luk düşüşle 36,26 Euro/MWh'den işlem gördü.

Fiyatlardaki geri çekilmede, ABD'de Sabine Pass LNG terminaline yönelik gaz akışının kısmen toparlanması ve ABD doğal gaz vadeli fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Avrupa'nın en büyük LNG tedarikçisi konumundaki ABD'de, hafta başında etkili olan kış fırtınası nedeniyle ihracatta yaşanan aksaklıklar ve yükselen gaz fiyatları, Avrupa piyasalarını yukarı taşımıştı.

ABD doğal gaz vadeli işlemleri ise bu sabah yüzde 8'lik düşüşle milyon Btu başına 6,40 dolara geriledi.

Kuzeybatı Avrupa'da hafta sonu ve önümüzdeki hafta için daha ılıman hava koşulları beklenirken, rüzgâr ve güneş enerjisi üretiminde azalma öngörülüyor. Bu durumun, elektrik üretiminde doğal gaz talebini artırabileceği belirtiliyor. Almanya'da rüzgâr üretiminin 4 Şubat'a kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ardından 9 Şubat'a kadar normallerin altına inmesi bekleniyor.

Öte yandan arz artışına yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. ABD'de üretim ve ihracatı etkileyen şiddetli kış fırtınasına dair endişelere rağmen, Avrupa doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 40 Euro'nun altına geriledi.

ANZ analistleri, kış fırtınasının yerel arzı sekteye uğratmasıyla ihracat terminallerine yönelik boru hattı teslimatlarının günlük yaklaşık 10 milyar fit küpe düştüğünü belirterek, toparlanma yaşanmaması halinde Asyalı alıcıların spot piyasadan daha fazla LNG kargosu temin etmek zorunda kalabileceğine dikkat çekti.

Buna karşın piyasa uzmanları, kesintilerin geçici olmasının ve küresel LNG arzının bu yıl belirgin biçimde artmasının beklendiğini, bu nedenle fırtınanın ithalat üzerinde kalıcı bir etki yaratmasının öngörülmediğini ifade ediyor.