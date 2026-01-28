Almanya’dan 'İki vitesli AB” hamlesi: Kritik toplantı bugün

Almanya, jeopolitik belirsizliklerin yoğunlaştığı bir süreçte Avrupa Birliği'nin karar alma kapasitesini hızlandırmak amacıyla "iki vitesli AB" yaklaşımını yeniden gündeme taşıyor. Bu kapsamda, bugün Fransa, Polonya, İspanya, İtalya ve Hollanda'nın davet edildiği bir video konferans düzenlenecek.

Tüm AB üyelerinin mutabakatı aranmadan, belirli ülkelerin ortak projeleri hayata geçirebilmesine imkân tanıyan geçici koalisyonlar fikri daha önce euro gibi önemli entegrasyon adımlarında uygulanmıştı. Artan güvenlik tehditleri, ekonomik büyümedeki zayıflama ve siyasi görüş ayrılıklarının derinleşmesi, bu modelin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Berlin'de yaptığı açıklamada "Artık iki vitesli bir Avrupa'ya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Klingbeil'in, TSİ 17.00'de yapılması planlanan toplantıda Avrupa'nın egemenliğini güçlendirecek, dayanıklılığını artıracak ve rekabetçiliğini destekleyecek somut bir yol haritası oluşturulmasını talep edeceği belirtildi.