Dev şirkette işten çıkarma dalgası! Amazon çalışanlarına 90 günlük süre verdi

ABD merkezli teknoloji ve e-ticaret devi Amazon 16 bin çalışanla yollarını ayıracağını duyurdu. Amazon Web Services (AWS) Kıdemli Başkan Yardımcısı Colleen Aubrey tarafından kaleme alınan gizli e-posta ile ortaya çıkan gelişmenin ardından Amazon İnsan Deneyimi ve Teknoloji Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti çalışanlara 90 günlük süre verdiklerini açıkladı. Bu süre içinde iş bulamayanlara kıdem tazminatı ödemesi yapılacak.

Amazon, "Şafağı Başlat Projesi e-postasını gönder" başlığını taşıyan mesajı ile yeni işten çıkarma dalgasını duyurdu.

Amazon Web Services (AWS) Kıdemli Başkan Yardımcısı Colleen Aubrey tarafından kaleme alınan ve kısa sürede silinen e postada ABD, Kanada ve Kosta Rika'daki çok sayıda çalışanın, şirketi güçlendirme çabaları kapsamında işten çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

Ekim ayı sonunda 14 bin kişinin işine son verileceğini açıklayan Amazon'un toplam işten çıkarma sayısı 30 bine dayanacak.

Amazon İnsan Deneyimi ve Teknoloji Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, ABD'de görev yapan çalışanların büyük bölümüne şirket içinde yeni bir pozisyon bulmaları için 90 gün süre tanınacağını açıkladı. Bu süre içinde yeni bir görev bulamayan çalışanlara ise kıdem tazminatı, iş bulma desteği ve sağlık sigortası gibi haklar sağlanacak.

Galetti, Amazon'un her birkaç ayda bir geniş çaplı işten çıkarma duyurusu yapmayı planlamadığını vurgularken, şirketin ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapmaya devam edeceğini belirtti. Amazon'un stratejik öneme sahip alanlarda işe alımları ve yatırımları sürdürmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

