ABD'nin faiz ödemeleri savunma harcamalarını aştı

ABD'nin ulusal borcunun net faiz giderleri, 2026 mali yılının ilk üç ayında toplam 270,3 milyar dolara yükselerek savunma harcamalarını aştı.

Oluşturma Tarihi 28 Ocak 2026 11:10

Ülkenin 38,5 trilyon doları bulan ulusal borcunun hızla artması ve görece yüksek faiz oranları, federal hükümetin borçlanma maliyetlerini de yukarı çekiyor.

Federal borcun giderek artan maliyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi baskılarının ardındaki nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yüksek faiz oranlarının ABD'ye "bir servete mal olduğunu" savunan Trump, faiz indirimlerinin kamu borcunun finansman maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olacağına işaret ediyor.

ABD'nin bütçe raporları da federal hükümetin faize yaptığı harcamaların arttığını gösteriyor.

HARCAMALARIN YÜZDE 14,8'İ FAİZE YAPILDI

ABD Hazine Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının ilk üç ayında federal hükümetin giderleri 1,8 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Geçen yılın ekim-aralık aylarını kapsayan dönemde hükümetin giderlerinde en fazla harcama, 402,1 milyar dolarla sosyal güvenlik alanında yapıldı.

Aynı dönemde net faiz ödemeleri 270,3 milyar dolarla bütçedeki en büyük ikinci harcama kalemi oldu. Net faiz giderleri, toplam harcamaların yüzde 14,8'ini oluşturdu.

ABD'nin faiz giderlerinin bu dönemde savunma, sağlık ve eğitim harcamalarını geride bıraktığı dikkati çekti.

Söz konusu dönemde federal hükümet, ulusal savunma için 266,9 milyar dolar, sağlık için 261,3 milyar dolar, sağlık sigortası programı Medicare için 254,1 milyar dolar, gelir güvenliği için 165,6 milyar dolar, gazilere yönelik hak ve hizmetler için 114,1 milyar dolar, eğitim için 39 milyar dolar, ulaştırma için 33,3 milyar dolar ve diğer kalemler için yaklaşık 21 milyar dolar harcadı.

FAİZ HARCAMALARI 2025 MALİ YILINDA 970 MİLYAR DOLARI AŞTI

ABD'nin faiz harcamaları, 2025 mali yılında Kovid-19 salgını öncesi dönemdeki seviyelerinin yaklaşık 2,5 katına çıktı.

Kovid-19 salgını öncesi 2019 mali yılında 375,6 milyar dolar olarak hesaplanan federal hükümetin faiz giderleri, 2020'de 344,7 milyar dolar, 2021'de 352,3 milyar dolar, 2022'de 475,1 milyar dolar, 2023'te 659,2 milyar dolar ve 2024'te 881,7 milyar dolar oldu.

Federal hükümetin net faiz giderleri 2025 mali yılında ise 970,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

FAİZ ÖDEMELERİNİN 10 YILDA 13,8 TRİLYON DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Ülkenin artan borcu ve nispeten yüksek faiz oranlarının federal borçlanma maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.

Faiz ödemelerinin gelecek yıllarda bütçenin en hızlı büyüyen kalemlerinden biri olması öngörülüyor.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) projeksiyonlarına göre, net faiz ödemelerinin 2026 mali yılında 1 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Federal hükümetin faiz ödemelerinin 2026'dan 2035 mali yılına kadar olan dönemde ise toplam 13,8 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

