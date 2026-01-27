Avrupa’da doğal gaz fiyatları yukarı yönlü seyrini koruyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş ivmesini koruyor. Bölgenin referans kontratı olan TTF, %2,8'lik artışla megavat saat başına 40,21 euro seviyesine çıktı.

ING analistleri, ABD doğal gaz piyasasında yaşanan gelişmelerin Avrupa açısından risk unsuru olmaya devam ettiğine dikkat çekerek, son günlerde ABD'deki LNG tesislerinin gaz alımlarında belirgin bir düşüş yaşandığını belirtti.

Bu tablo, Avrupa'nın bazı bölgeleri ile Asya'da etkisini sürdüren soğuk hava koşulları nedeniyle artan talep ile birleşiyor. Piyasa uzmanlarına göre, Avrupa Birliği genelinde doğal gaz stokları beş yıllık ortalamanın oldukça altında bulunurken, ısınma sezonunun depolama kapasitesinin %25'inin altındaki seviyelerle tamamlanması öngörülüyor.

Pazar günü itibarıyla AB genelinde doğal gaz depolarındaki doluluk oranı %44,95'e geriledi. Ülke bazında bakıldığında, Almanya'da doluluk %36,77, Fransa'da %35,57, İtalya'da %60,47 ve Hollanda'da %30,28 seviyesinde bulunuyor.